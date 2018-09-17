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Гаттузо: «Мне было стыдно за первые 20 минут в исполнении „Милана“»

сегодня, 00:33
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 4-го тура Серии А с «Кальяри» (1:1).

За первые 20 минут этого матча было стыдно. Если бы счет стал 0:2, то мы бы уже не смогли вернуться в игру. Нужно решать проблемы, потому что отношение команды в первые 20 минут было ужасным. Во второй половине мы прибавили, но этого было недостаточно. «Кальяри» заслужил выигрывать 2:0 после первого тайма, и тогда это была бы совсем другая игра.

В начале матча я увидел полную противоположность всего того, что мы готовили. Если мы хотим быть в центре внимания в этом сезоне, то не можем себе позволить подобную расхлябанность.

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