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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Менди не сыграет с «Лионом»

сегодня, 00:49

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». У футболиста травма голеностопа. Именно по этой причине Менди не играл в недавнем матче с «Фулхэмом» в чемпионате Англии.

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