«Ман Сити» может остаться без левых защитников перед игрой с «Лионом»

сегодня, 15:41

У «Манчестер Сити» возникла проблема на левом фланге обороны в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

Некоторое время назад травму колена на тренировке получил левый бек Бенжамен Менди. Его повреждение не является серьезным, но он может пропустить встречу с «ткачами».

После этого травмировался и Фабиан Делф, закрывавший позицию Менди в последнем матче с «Фулхэмом». Он пропустит одну или две недели.

Таким образом, в распоряжении тренерского штаба остается только Александр Зинченко, который в этом сезоне на поле еще не выходил. Есть также вариант с выходом на левом фланге номинального центрбека Эмерика Ляпорта.