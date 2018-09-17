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«Ман Сити» может остаться без левых защитников перед игрой с «Лионом»

сегодня, 15:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион19.09.2018 в 22:00 Не начался

У «Манчестер Сити» возникла проблема на левом фланге обороны в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

Некоторое время назад травму колена на тренировке получил левый бек Бенжамен Менди. Его повреждение не является серьезным, но он может пропустить встречу с «ткачами».

После этого травмировался и Фабиан Делф, закрывавший позицию Менди в последнем матче с «Фулхэмом». Он пропустит одну или две недели.

Таким образом, в распоряжении тренерского штаба остается только Александр Зинченко, который в этом сезоне на поле еще не выходил. Есть также вариант с выходом на левом фланге номинального центрбека Эмерика Ляпорта.

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Все комментарии
Samuelsen
Samuelsen
сегодня в 15:52
Ну вот Зинченко и закроет левый фланг. Тем более в прошлом году играл на этой позиции не одну игру. Трагедии нет.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 15:47
ПИЗ...Ц, ОТКУДА ЭТИ ТРАВМЫ НА ТРЕНИРОВКАХ? СКОРО В ПЛЕЙ-ОФФ НЕКЕМ БУДЕТ ИГРАТЬ!
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