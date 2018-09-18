РФС позволил «Енисею» играть в Красноярске в виде исключения

РФС подтвердил, что «Енисей» проведет домашний матч 8-го тура РПЛ против «Урала» в Красноярске. Это будет первый поединок клуба в РПЛ на Центральном стадионе, ранее команда выступала в Тюмени.
Организация подчеркнула, что это решение принято в виде исключения, поскольку «Енисею» еще предстоит устранить замечания Комиссии РФС по сертификации стадиона к 7 октября.
Матч «Енисей» - «Урал» состоится 22 сентября в 11:30 мск.
РФС да ты могуч
Ты гоняешь бабок туч
ГинерФедуна простор ты
Все Егоровы готовы
(прам пам пам - пропускаем)
А ты кто?
Я фк мля Енисей!
РФС да ты могуч
Ты гоняешь бабок туч
ГинерФедуна простор ты
Все Егоровы готовы
(прам пам пам - пропускаем)
А ты кто?
Я фк мля Енисей!