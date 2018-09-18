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РФС позволил «Енисею» играть в Красноярске в виде исключения

сегодня, 18:03
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал22.09.2018 в 11:30 Не начался

РФС подтвердил, что «Енисей» проведет домашний матч 8-го тура РПЛ против «Урала» в Красноярске. Это будет первый поединок клуба в РПЛ на Центральном стадионе, ранее команда выступала в Тюмени.

Организация подчеркнула, что это решение принято в виде исключения, поскольку «Енисею» еще предстоит устранить замечания Комиссии РФС по сертификации стадиона к 7 октября.

Матч «Енисей» - «Урал» состоится 22 сентября в 11:30 мск.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:17
Как там у классика?
РФС да ты могуч
Ты гоняешь бабок туч
ГинерФедуна простор ты
Все Егоровы готовы
(прам пам пам - пропускаем)
А ты кто?
Я фк мля Енисей!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:14
7 октября ждем Спартак
cska.78
cska.78
сегодня в 18:09
Отлично :)
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