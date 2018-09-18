РФС позволил «Енисею» играть в Красноярске в виде исключения

сегодня, 18:03

РФС подтвердил, что «Енисей» проведет домашний матч 8-го тура РПЛ против «Урала» в Красноярске. Это будет первый поединок клуба в РПЛ на Центральном стадионе, ранее команда выступала в Тюмени.

Организация подчеркнула, что это решение принято в виде исключения, поскольку «Енисею» еще предстоит устранить замечания Комиссии РФС по сертификации стадиона к 7 октября.

Матч «Енисей» - «Урал» состоится 22 сентября в 11:30 мск.