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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
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Сватковский: «После ЧМ на матчи „Нижнего Новгорода“ ходит по 30000 человек»

сегодня, 19:26
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 2Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)Сербия (до 21)Матч завершен

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал о влиянии, которое оказал чемпионат мира в России на регион.

После чемпионата мира на матчи футбольного клуба «Нижний Новгород» в Футбольной национальной лиге ходит по 30 тысяч человек. Все это является наследием чемпионата мира, о котором так много говорили до турнира, наша задача - продолжать развивать этот импульс, укреплять позиции Нижнего Новгорода как одного из самых футбольных городов в стране. Мы благодарны Российскому футбольному союзу за выбор Нижнего Новгорода для проведения матча юношеских сборных России и Сербии. Думаю, тот факт, что впервые в истории на игру молодежной сборной России пришло почти 40 тысяч человек, является лучшим доказательством правильности этого решения.

Помимо проведения матча молодежных сборных и чемпионата мира, у нас за плечами успешный опыт организации Суперкубка России (игру «Локомотив» - ЦСКА посетило 43319 зрителей - прим.). Все эти игры проходили при полных трибунах, как отмечали сами игроки и тренеры, атмосфера и поддержка нижегородцев на стадионе были фантастическими. Конечно, расстроил результат, но это футбол. Надеюсь, в будущем мы сможем принять и матч главной команды страны.

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Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 19:45
А на бомжей ходят одни бюджетники
Bekelman55
Bekelman55 ответил Sergus
сегодня в 19:36
Только результатов от Черышева-тренера никаких.
6 промежуточное место ( - 2 фарм клуба Краснодара и Спартака итого 4) - нет никаких результатов? Люблю мнения такие.
iNels
iNels
сегодня в 19:30
отметку в 30 тысяч только 1 матч преодолел) опять эти чиновники все числа завышают, будто явку или голоса подсчитывают) но вообще да. стартовав с 15-18 тысяч и получив кучу критики за организацию матчей, клуб сделал выводы, где-то подсуетился с раздачей билетов, открыл верхний ярус и вот уже последние 3 матча команда имеет посещаемость 27, 28 и 31 тысячу. но вопрос в другом: в холода посещаемость упадет и вернется ли желание у людей и дальше бежать на стадион после зимы - вот что интересно. инерция чемпионата мира еще держит марку заполняемости, но вот что дальше...
Sergus
Sergus
сегодня в 19:28
Только результатов от Черышева-тренера никаких.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:28
Это очень хорошо, даже очень хорошо.
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