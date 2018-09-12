Сватковский: «После ЧМ на матчи „Нижнего Новгорода“ ходит по 30000 человек»

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал о влиянии, которое оказал чемпионат мира в России на регион.

После чемпионата мира на матчи футбольного клуба «Нижний Новгород» в Футбольной национальной лиге ходит по 30 тысяч человек. Все это является наследием чемпионата мира, о котором так много говорили до турнира, наша задача - продолжать развивать этот импульс, укреплять позиции Нижнего Новгорода как одного из самых футбольных городов в стране. Мы благодарны Российскому футбольному союзу за выбор Нижнего Новгорода для проведения матча юношеских сборных России и Сербии. Думаю, тот факт, что впервые в истории на игру молодежной сборной России пришло почти 40 тысяч человек, является лучшим доказательством правильности этого решения.