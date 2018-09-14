«Лужники» примут домашние игры ЦСКА с «Реалом», «Ромой» и «Викторией»

сегодня, 11:09

УЕФА сообщил о результатах двухдневной инспекции московского стадиона «Лужники». Арена успешно прошла проверку и примет домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Футбольный клуб ЦСКА проведет матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 на стадионе «Лужники». Инспекционная комиссия УЕФА осталась довольна результатами проверки арены и удовлетворила просьбу московского клуба провести домашние матчи турнира на данном стадионе.