«Лужники» примут домашние игры ЦСКА с «Реалом», «Ромой» и «Викторией»

УЕФА сообщил о результатах двухдневной инспекции московского стадиона «Лужники». Арена успешно прошла проверку и примет домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Футбольный клуб ЦСКА проведет матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 на стадионе «Лужники». Инспекционная комиссия УЕФА осталась довольна результатами проверки арены и удовлетворила просьбу московского клуба провести домашние матчи турнира на данном стадионе.
«Армейцы» выступят в группе G вместе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией». 2 октября ЦСКА проведет на «Лужниках» домашний матч с «Реалом», 7 ноября - с «Ромой» и 27 ноября - с «Викторией».
Да ладно, а они видимо думали, что сразу после финала ЧМ там сразу посадили картошку, а сейчас готовятся к сбору урожая.
Да ладно, а они видимо думали, что сразу после финала ЧМ там сразу посадили картошку, а сейчас готовятся к сбору урожая.