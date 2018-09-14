  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
ГлавнаяНовости

«Лужники» примут домашние игры ЦСКА с «Реалом», «Ромой» и «Викторией»

сегодня, 11:09

УЕФА сообщил о результатах двухдневной инспекции московского стадиона «Лужники». Арена успешно прошла проверку и примет домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Футбольный клуб ЦСКА проведет матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 на стадионе «Лужники». Инспекционная комиссия УЕФА осталась довольна результатами проверки арены и удовлетворила просьбу московского клуба провести домашние матчи турнира на данном стадионе.

«Армейцы» выступят в группе G вместе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией». 2 октября ЦСКА проведет на «Лужниках» домашний матч с «Реалом», 7 ноября - с «Ромой» и 27 ноября - с «Викторией».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сватковский: «После ЧМ на матчи „Нижнего Новгорода“ ходит по 30000 человек»
12 сентября 11
РФС: «Какие могут быть претензии к „Лужникам“, где проходил финал ЧМ-2018?»
12 сентября 22
Бабаев: «Нет причин полагать, что ЦСКА запретят играть в „Лужниках“»
12 сентября 26
Двухдневная инспекция стадиона «Лужники» завершена
11 сентября 5
УЕФА проводит инспекцию стадиона «Лужники» для проведения матчей ЛЧ
11 сентября 3
ЦСКА хуже «Ротора», «Спартак» спасает арена, а «Зенит» вывел бакланов
06 сентябряВадим Багров в блоге РПЛ - лучшая лига мира!48
Обсудить
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:30
"Инспекционная комиссия УЕФА осталась довольна результатами проверки арены."
Да ладно, а они видимо думали, что сразу после финала ЧМ там сразу посадили картошку, а сейчас готовятся к сбору урожая.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:28
На три матча можно.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:22
Ну и зря, домашний стадион прекрасный, а так ещё и какой то % кузьмичей отвалится который не захочет в лужу ехать, тем более по поздним осенним матчам, там 100% будет холоднее чем на Песчаной.
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:21
Полупустая Лужа, а на ВЭБке гинер концерт устроит. Бизнес есть бизнес...
Не завидуй
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:20
Полупустая Лужа, а на ВЭБке гинер концерт устроит. Бизнес есть бизнес...
Dinamovets1927
Dinamovets1927
сегодня в 11:16
Будет аншлаг на трибунах,будет!!Потому что ЦСКА всегда будет первым,а спартак позором России в Еврокубках!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:12
Для частного случая это правильно.Только "Виктория"- "до кучи",этот матч вряд-ли принесёт дивиденды;ну разве что в случае,что "шествие" будет победоносным.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100