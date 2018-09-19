Полузащитник «Брюгге»: «Разочаровывающий результат матча с „Боруссией“»

Полузащитник «Брюгге» Арно Груневельд прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Результат разочаровывающий. В первом тайме мы играли в свой футбол и владели мячом чаще соперника. Вторую половину встречи мы также начали уверенно, и это делает итоговый результат немного суровым для нас.

Думаю, теперь все видят, что если мы играем в свой футбол, то можем выступить очень даже хорошо. Думаю, нам просто нужно продолжать в том же духе, и очки придут.