  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Сербия. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Полузащитник «Брюгге»: «Разочаровывающий результат матча с „Боруссией“»

сегодня, 06:11
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Полузащитник «Брюгге» Арно Груневельд прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Результат разочаровывающий. В первом тайме мы играли в свой футбол и владели мячом чаще соперника. Вторую половину встречи мы также начали уверенно, и это делает итоговый результат немного суровым для нас.

Думаю, теперь все видят, что если мы играем в свой футбол, то можем выступить очень даже хорошо. Думаю, нам просто нужно продолжать в том же духе, и очки придут.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Диего Коста: «Плохое поле? Наш газон тоже в ужасном состоянии»
Сегодня, 07:30 0
Почеттино: «У нас нет д*****вых игроков. Относитесь с уважением!»
Сегодня, 07:05 1
Пулишич: «Я никогда не забуду этот день»
Сегодня, 06:38 0
Грандсер: «„Монако“ провёл лучший матч в сезоне. Просто „Атлетико“ опытнее»
Сегодня, 06:27 1
Фавр: «Победа над „Брюгге“ далась нам очень и очень тяжело»
Сегодня, 06:01 1
Дракслер: «На „Энфилде“ тяжело забить два мяча, но нам это удалось»
Сегодня, 05:49 1
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:34
А Габулова поставить в ворота было бы 0-3
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100