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Робертсон: «Верим в то, что можем победить в каждом из турниров»

сегодня, 05:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2) в домашнем матче Лиги чемпионов и отметил большие амбиции мерсисайдцев.

Мы хорошо начали встречу, а потом усложнили себе задачу. Но нет ничего лучше, чем поздний гол. Я чувствовал, что мы контролировали ход игры. Мы пропустили мяч перед перерывом, но контролировали второй тайм до небрежного паса, который позволил им взломать нашу оборону. Это был единственный момент, когда мы открылись. Тогда мы думали, что всё закончится ничьей, но у нас открылось второе дыхание, и мы продолжили создавать моменты.

Думаю, мы заслужили эту победу. Мы хотим попытаться выиграть каждый из турниров, в которых участвует «Ливерпуль». Уверены, что можем попробовать это сделать и стать лучшей командой в каждом из них.

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