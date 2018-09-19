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Фавр: «Победа над „Брюгге“ далась нам очень и очень тяжело»

сегодня, 06:01
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Брюгге» (1:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это было нелегко. «Брюгге» – действующие чемпионы Бельгии, и они усердно готовились к матчу.

В концовке они подустали, но нам было сложно. Это было очень и очень тяжело для нас. В первом тайме мы двигались недостаточно интенсивно и поэтому так плохо создавали моменты.

Мы удовлетворены тем, что выиграли нашу первую выездную встречу, но мы испытали проблемы, и впереди у нас много работы.

В «Боруссии» много молодых футболистов. Нам нужно время, чтобы наладить качественную игру.

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Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 07:02
Неожиданно долго держался Брюгге
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