Рабьо: «Мы разочарованы, но есть и много положительных моментов»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (2:3) в гостевом матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Мы разочарованы, но есть и положительные моменты. Мы придерживались плана и старались доставить сопернику проблемы с помощью контратак. Мы здорово играли, даже несмотря на то, что некоторые члены команды играли на не совсем привычных позициях.

Мы забили два гола, но этого оказалось недостаточно. Однако из этой встречи можно вынести много положительного.