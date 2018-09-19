Пулишич: «Я никогда не забуду этот день»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич поделился эмоциями после победы над «Брюгге» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Пулишич забил победный гол на 85-й минуте встречи.

Это невероятное чувство. Наша команда очень сильно потрудилась и заслужила эту победу, даже несмотря на то, что нам немного повезло с этим голом.

Забить в Лиге чемпионов – это всегда потрясающе, но сделать это в свой день рождения – особенное чувство. Поэтому я никогда не забуду этот день.