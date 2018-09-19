Новым главой АПЛ может стать Тони Блэр

сегодня, 10:04

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может занять пост главы АПЛ . Его кандидатура фигурирует в списке претендентов на эту должность. Имя Блэра обсуждалось на последней встрече руководителей клубов лиги.

Также на пост претендуют руководитель Sky Sports Барни Фрэнсис и Гэвин Паттерсон. Нынешний глава лиги Ричард Скудамор покинет свою должность в декабре.