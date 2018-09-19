Джикия: «Все внешние новости оставим в стороне и будем играть на победу»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:1 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 1.165 6.20 26.00
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:4 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 1:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 1:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 8.90 4.15 1.44
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.143 7.20 30.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 7.70 14.00
22:00 Идет первый тайм, 28’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.30 9.00
22:00 Идет первый тайм, 28’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.00 3.92 1.69
22:00 Идет первый тайм, 28’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Джикия: «Все внешние новости оставим в стороне и будем играть на победу»

сегодня, 20:32
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:55 Не начался

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что команда сосредоточена на матче Лиги Европы против «Рапида» и не будет отвлекаться на внешние новости.

Готовимся к матчу, будем играть только на победу. Все внешние новости оставим в стороне и постараемся показать качественный футбол. Мы были расстроены из-за поражения от «Ахмата» в минувшие выходные. Но это уже в прошлом. Важно не допускать больше таких ошибок, как в воскресенье, и все будет хорошо.

Напомним, накануне Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с командой. По слухам, это произошло из-за «лайков», которые футболисты поставили к гневному стихотворению актера Дмитрия Назарова в Instagram в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Игроки также не попали в заявку «Спартака» на матч с австрийской командой.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил MALOVAR
сегодня в 21:30
секс это здорово,он больше футбола и прочей лабуды,только сейчас,Леха,понимаю,насколько ты еще молод
Секас футболу не помеха!!! А иногда даже наоборот!!! Тут все индивидуально!!!
MALOVAR
MALOVAR ответил Leha-ha50
сегодня в 21:22
секс это здорово,он больше футбола и прочей лабуды,только сейчас,Леха,понимаю,насколько ты еще молод
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил fcspartak
сегодня в 21:13
Это футбольный сайт, с кем живёт Денис и кого сношает его личное дело. Не мужиков же.
Так я это к тому, что неизвестно кто больше виноват???
Nikola45
Nikola45
сегодня в 21:10

Промес уехал Денис с другой в Баню начал ходить! И нечего его осуждать! Хотя бы с женщиной начал парится ))
fcspartak
fcspartak ответил Leha-ha50
сегодня в 21:09
Там , похоже, свободная любовь!!! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала "СЭ" о бракоразводном процессе футболиста с супругой Дарьей. Ранее в сети появилось видео, на котором Дарья Глушакова застает мужа в бане с любовницей. – Кто инициатор развода? Дарья утверждает, что она. – Дарья утверждает, что она, наша сторона утверждает, что – мы. – Когда было подано заявление? – В этом месяце. Точную дату не скажу. – Какова причина такого решения Дениса? Ранее вы говорили, что Дарья ему изменила, это действительно так? – Не может он жить с ней дальше. – Так была ли измена? – Со стороны Дарьи была, к сожалению. Сам Денис не хочет это комментировать, но это было.
Это футбольный сайт, с кем живёт Денис и кого сношает его личное дело. Не мужиков же.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 21:06
Джикия : 7-0 нас устроит ))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил stavr74
сегодня в 21:03
Не успел утихнуть скандал из-за лайка Дениса Глушакова под постом, в котором актёр Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера "Спартака" Массимо Карреру, в результате чего его лишили капитанской повязки и перевели в "Спартак-2", как в Сети появилось компрометирующее видео. Супруга Дениса Дарья застукала мужа, отдыхающего в сауне в компании девушки. зачем ему играть и потеть на тренировках. лучше с бабами в бане попотеть
Там , похоже, свободная любовь!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала "СЭ" о бракоразводном процессе футболиста с супругой Дарьей. Ранее в сети появилось видео, на котором Дарья Глушакова застает мужа в бане с любовницей.
– Кто инициатор развода? Дарья утверждает, что она.
– Дарья утверждает, что она, наша сторона утверждает, что – мы.
– Когда было подано заявление?
– В этом месяце. Точную дату не скажу.
– Какова причина такого решения Дениса? Ранее вы говорили, что Дарья ему изменила, это действительно так?
– Не может он жить с ней дальше.
– Так была ли измена?
– Со стороны Дарьи была, к сожалению. Сам Денис не хочет это комментировать, но это было.
ziborock
ziborock ответил stavr74
сегодня в 20:59
Не успел утихнуть скандал из-за лайка Дениса Глушакова под постом, в котором актёр Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера "Спартака" Массимо Карреру, в результате чего его лишили капитанской повязки и перевели в "Спартак-2", как в Сети появилось компрометирующее видео. Супруга Дениса Дарья застукала мужа, отдыхающего в сауне в компании девушки. зачем ему играть и потеть на тренировках. лучше с бабами в бане попотеть
Ну это его личное дело! Все мы кобели!
stavr74
stavr74
сегодня в 20:44
Не успел утихнуть скандал из-за лайка Дениса Глушакова под постом, в котором актёр Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера "Спартака" Массимо Карреру, в результате чего его лишили капитанской повязки и перевели в "Спартак-2", как в Сети появилось компрометирующее видео. Супруга Дениса Дарья застукала мужа, отдыхающего в сауне в компании девушки.

зачем ему играть и потеть на тренировках. лучше с бабами в бане попотеть
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 20:34
Абсолютно верный подход
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