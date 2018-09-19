Джикия: «Все внешние новости оставим в стороне и будем играть на победу»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что команда сосредоточена на матче Лиги Европы против «Рапида» и не будет отвлекаться на внешние новости.
Готовимся к матчу, будем играть только на победу. Все внешние новости оставим в стороне и постараемся показать качественный футбол. Мы были расстроены из-за поражения от «Ахмата» в минувшие выходные. Но это уже в прошлом. Важно не допускать больше таких ошибок, как в воскресенье, и все будет хорошо.
Напомним, накануне Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с командой. По слухам, это произошло из-за «лайков», которые футболисты поставили к гневному стихотворению актера Дмитрия Назарова в Instagram в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Игроки также не попали в заявку «Спартака» на матч с австрийской командой.
Промес уехал Денис с другой в Баню начал ходить! И нечего его осуждать! Хотя бы с женщиной начал парится ))
Промес уехал Денис с другой в Баню начал ходить! И нечего его осуждать! Хотя бы с женщиной начал парится ))
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Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала "СЭ" о бракоразводном процессе футболиста с супругой Дарьей. Ранее в сети появилось видео, на котором Дарья Глушакова застает мужа в бане с любовницей.
– Кто инициатор развода? Дарья утверждает, что она.
– Дарья утверждает, что она, наша сторона утверждает, что – мы.
– Когда было подано заявление?
– В этом месяце. Точную дату не скажу.
– Какова причина такого решения Дениса? Ранее вы говорили, что Дарья ему изменила, это действительно так?
– Не может он жить с ней дальше.
– Так была ли измена?
– Со стороны Дарьи была, к сожалению. Сам Денис не хочет это комментировать, но это было.
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Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказала "СЭ" о бракоразводном процессе футболиста с супругой Дарьей. Ранее в сети появилось видео, на котором Дарья Глушакова застает мужа в бане с любовницей.
– Кто инициатор развода? Дарья утверждает, что она.
– Дарья утверждает, что она, наша сторона утверждает, что – мы.
– Когда было подано заявление?
– В этом месяце. Точную дату не скажу.
– Какова причина такого решения Дениса? Ранее вы говорили, что Дарья ему изменила, это действительно так?
– Не может он жить с ней дальше.
– Так была ли измена?
– Со стороны Дарьи была, к сожалению. Сам Денис не хочет это комментировать, но это было.
зачем ему играть и потеть на тренировках. лучше с бабами в бане попотеть
зачем ему играть и потеть на тренировках. лучше с бабами в бане попотеть