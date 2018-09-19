Джикия: «Все внешние новости оставим в стороне и будем играть на победу»

сегодня, 20:32

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что команда сосредоточена на матче Лиги Европы против «Рапида» и не будет отвлекаться на внешние новости.

Готовимся к матчу, будем играть только на победу. Все внешние новости оставим в стороне и постараемся показать качественный футбол. Мы были расстроены из-за поражения от «Ахмата» в минувшие выходные. Но это уже в прошлом. Важно не допускать больше таких ошибок, как в воскресенье, и все будет хорошо.

Напомним, накануне Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с командой. По слухам, это произошло из-за «лайков», которые футболисты поставили к гневному стихотворению актера Дмитрия Назарова в Instagram в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Игроки также не попали в заявку «Спартака» на матч с австрийской командой.