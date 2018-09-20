Погба: «Важно получать удовольствие от игры. Это отличный день для МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Янг Бойз» (3:0) в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов. Французский хавбек записал на свой счёт дубль и голевую передачу.

Это хороший результат для МЮ . Мы не пропустили и забили трижды. Очень хороший для нас день. Важно получать удовольствие от игры. Мы заслуживаем быть здесь. Прошлый сезон в Лиге чемпионов получился для нас тяжёлым. В этот раз мы хотим выступить намного лучше.

Первый гол был прекрасен, иногда такие получаются. Я очень доволен им. Надеюсь, что я буду забивать ещё больше, но результат – это самое главное. Во время пробития пенальти я попытался повлиять на вратаря. К счастью, мне удалось отправить мяч в сетку ворот.

В первом матче важно взять три очка. Мы хотели хорошо стартовать и сделали это.