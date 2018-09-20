Мариано: «Был бы рад получить вызов в сборную Испании»

Нападающий «Реала» Мариано Диас поделился эмоциями после победы над «Ромой» (3:0) в домашнем матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. 25-летний форвард появился на поле на 74-й минуте и забил гол в компенсированное время в первом матче после возвращения из «Лиона».

Я был бы рад звонку от Луиса Энрике. Надеюсь, что я смогу попасть в сборную Испании.

Я очень рад, что забил этот гол, и я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде. Пас Марсело не оставил мне шансов таким чудесным образом дебютировать за «Реал».

Тренер сказал, чтобы я не терял мяч и помогал своим партнёрам. Он сказал, чтобы я просто делал то, что всегда выполняю во время тренировочных матчей.

Моя личная цель – это помогать команде, было бы здорово выиграть Лигу чемпионов. Я всегда хотел вернуться сюда и очень благодарен за эту возможность.