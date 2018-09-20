Женезио: «„Лион“ совершил подвиг»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.37 5.10 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.66 3.32 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.63 4.45 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.47 4.60 8.20
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.35 11.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.32 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.40 4.00 1.71
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.98 3.56 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.94 3.80 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.32 7.46
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 28.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.50 1.20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Женезио: «„Лион“ совершил подвиг»

сегодня, 06:47
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я не знаю, был ли это главный подвиг «Лиона». В истории клуба было много важных еврокубковых поединков. Но этот определённо можно назвать подвигом. Однако это не самоцель. Мы должны закрепить подобные выступления и показать такую игру в воскресном матче против соперника калибра Лиги чемпионов (Прим. - «Марселя»).

Мы старались удивить соперника. Они любят разыгрывать мяч глубоко. План заключался в том, чтобы мешать им делать это свободно.

Набиль Фекир показал, что наш капитан вернулся, и сделал это лучшим образом. Он сыграл решающую роль и эталонно действовал в то время, когда мяч был у «Сити». Однако я хочу подчеркнуть, что победа – это достижение всего коллектива. Я очень горжусь тем, что показали игроки.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:33
Вы не только сити наказали
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 07:29
Лион реально удивил, стыдно за лысого фезрука.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 06:54
Лион то точно должен выходить в 1/8. И, хотелось бы, чтоб Шахтер стал вторым коллективом вышедшим в 1/8.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 06:53
Иначе и не назвать
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