Женезио: «„Лион“ совершил подвиг»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я не знаю, был ли это главный подвиг «Лиона». В истории клуба было много важных еврокубковых поединков. Но этот определённо можно назвать подвигом. Однако это не самоцель. Мы должны закрепить подобные выступления и показать такую игру в воскресном матче против соперника калибра Лиги чемпионов (Прим. - «Марселя»).

Мы старались удивить соперника. Они любят разыгрывать мяч глубоко. План заключался в том, чтобы мешать им делать это свободно.

Набиль Фекир показал, что наш капитан вернулся, и сделал это лучшим образом. Он сыграл решающую роль и эталонно действовал в то время, когда мяч был у «Сити». Однако я хочу подчеркнуть, что победа – это достижение всего коллектива. Я очень горжусь тем, что показали игроки.