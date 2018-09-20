Антони Лопеш: «Мы совершили подвиг и этим обязаны тренеру»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш после победы над «Манчестер Сити» в выездном матче Лиги чемпионов (2:1) отдал должное главному тренеру своей команды Бруно Женезио.

Мы совершили подвиг, обыграв «Манчестер Сити». Сегодня мы доказали, что способны на многое. Но это всего лишь одна игра, и в следующий раз нам придётся начать всё с нуля.

Наш тренер часто подвергался критике, и в большинстве случаев несправедливой. Этой победой мы обязаны ему. Мы сделали это ради тренера и ради команды.