Рафаэл: «Я поклонник МЮ и никогда не проигрывал „Сити“ на „Этихаде“»

Защитник «Лиона» Рафаэл, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед», прокомментировал гостевую победу французской команды над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (2:1).

Все знают, что я являюсь поклонником «Манчестер Юнайтед». Очень здорово приехать сюда, чтобы обыграть «Сити». Я ни разу здесь не проигрывал.

Мы знаем, что если будем командой, то сможем обыграть любого соперника. Как вы заметили, у нас есть качественные исполнители. Нам просто нужно чаще играть так, как сегодня, и результат придёт.

Не знаю, недооценил ли нас соперник. Мы сыграли хорошо и создали больше голевых моментов.

Быть может, они думали о том, что «Лион» не очень хорошо играет в Лиге 1. Там мы показываем не слишком качественный футбол. Возможно, они посмотрели записи наших матчей и сказали: «Отлично, они не будут уверены в себе».