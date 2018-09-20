Прядкин: «У „Анжи“ есть шанс провести матч Юношеской лиги УЕФА в Каспийске»

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что «Анжи» еще может провести матч Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» (Тель-Авив) на домашнем поле в Каспийске.
Ранее пресс-служба «Анжи» сообщила, что команда проведет домашний матч первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против «Маккаби» в Астрахани.
Насколько мне известно, Александр Алаев, который исполняет обязанности президента РФС, писал письмо в УЕФА. Я думаю, что футболисты «Анжи» будут играть в Каспийске. Но если не смогут, то Астрахань примет. Здесь тоже очень хороший стадион, хорошие болельщики. Но я думаю, что они будут играть у себя, шанс есть.
позитивные новости об Анжи за последнее время !
позитивные новости об Анжи за последнее время !
Никто неожидал но факт остаеться фактом. Удачи ребятам.
Никто неожидал но факт остаеться фактом. Удачи ребятам.