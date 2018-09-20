Прядкин: «У „Анжи“ есть шанс провести матч Юношеской лиги УЕФА в Каспийске»

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Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что «Анжи» еще может провести матч Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» (Тель-Авив) на домашнем поле в Каспийске.

Ранее пресс-служба «Анжи» сообщила, что команда проведет домашний матч первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против «Маккаби» в Астрахани.