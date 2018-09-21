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Наставник «Акхисара» назвал Селезнева 12-м игроком «Краснодара»

сегодня, 00:16
Акхисар БеледиеспорЛоготип футбольный клуб Акхисар Беледиеспор0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Акхисара» Джем Кавчак в резкой форме раскритиковал своего нападающего Евгения Селезнева по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» (0:1).

Не хотелось бы быть слишком резким, но сегодня сложилось ощущение, что Евгений Селезнев был 12-м игроком команды соперника. На протяжении 80 минут встречи он падал в простых ситуациях и сигнализировал судье о якобы нарушенных на нем правилах. Да, последние 10 минут Селезнев провел с гораздо большей самоотдачей за нашу команду, но в любом случае это никуда не годится.

Очень надеюсь, что данная манера игры была для меня лишь иллюзией, и я ошибаюсь. Он не играл четыре матча из-за дисквалификации и, возможно, потерял форму. Я проведу с ним отдельную беседу в спокойной обстановке, мы разберем данный матч и причины его низкого качества игры.

Если говорить о встрече в целом, то в первом тайме нам не хватило уверенности. Пропустили необязательный гол в ближний угол, но это футбол. Иногда одного момента хватает, чтобы выиграть матч. Во втором тайме мы хорошо атаковали, почувствовали импульс поддержки болельщиков, но подвела реализация.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 01:01
Ясен пень, на Кремль работает.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:44
В принципе необходимо позвонить в укро СМИ, и в СБУ и он будет агентом Кремля, ну а если попросить укр. СМИ, то и агентом межгалактической империи.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 00:28
Ну да, в штангу он тоже специально попал, всё рассчитал, чтобы не забить))
parallels
parallels
сегодня в 00:21
тренер поступил по-свински. кстати, там скоро место в одном слабеньком клубе освободится, можно предложить ему контракт.
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