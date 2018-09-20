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Уткин: «„Спартак“ хуже „Локо“. Тот хоть понятно, что в глубокой... кризисе»

вчера, 23:32
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Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Рапида» (0:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Спартак» избежал разгрома, но его игру на старте еврокубков смело могу назвать самым большим разочарованием. Не видя игры «Краснодара» (хотя что там, там победа) и не дожидаясь результата «Зенита» в Дании. Хуже «Локомотива». Тот хоть понятно, что в глубокой... кризисе. И при этом еще и в первом тайме были совсем не стыдные почти полчаса. Увы, гораздо хуже «Локомотива».

Один гол - когда полузащитник сугубо оборонительного плана Тимофеев, казалось бы - простая терьерская задача, по вкусу и по плечу, держи своего - вдруг мечется, теряет игрока и становится чем-то вроде сдвинутой мебели посреди освобожденной для танцев комнаты, у которой куда ни ткнись, острый угол. Бедный Тимофеев перед этим рикошетом потерялся не один, а два или три раза за пару секунд.

Второй гол просто коллективное позорище. Четыре защитника на своей половине и один форвард, получающий пас в разрез и убегающий чуть не с центра поля. Как это возможно? 

Креатив средней линии равен нулю. Главный и единственный сочинитель в «Спартаке» - левый защитник Мельгарехо. Зе Луиш - надежное устройство по переводу опасных моментов в удары от ворот соперника. Надежное - и стильное. Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане.

И главное - «Спартак» дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала немощному спутнику: «Он не стоял и даже не лежал, он валялся». И это в момент, когда, судя по всему, тренерский штаб предполагал, что команда наберет ход. Не за что зацепиться. Даже углы у ромбика какие-то круглые.

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Сов Армия
Сов Армия
вчера в 23:59
Тоже мне америку открыл
blitz
blitz
вчера в 23:58
Позор!
cska.78
cska.78
вчера в 23:37
Стыдно за пищевик!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 23:36
Да, Локо ведёт себя честнее, а Спартак, пытается найти оправдание, но, как-то неуклюже.....
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