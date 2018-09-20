Тренер «Рапида»: «Победу над „Спартаком“ нельзя назвать полноценной»

Главный тренер «Рапида» Горан Джуричин прокомментировал победу над «Спартаком» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Мы знали, что у «Спартака» есть дисквалификации, в частности, Луиса Адриано, а также, что Глушаков и Ещенко тоже не приехали. И да, мы были в курсе причины, почему не приехали Глушаков и Ещенко. В итоге пять-шесть игроков самого высшего уровня не приехали. Поэтому сегодняшний результат нельзя назвать полноценным.

Но мы действительно хорошо подготовились. Знали, что Зе Луиш умеет хорошо принимать мяч и двигаться к воротам. Знали, что Джикия – классный игрок, который может устранять проблемы. Мы хорошо разобрали «Спартак», поэтому победили.