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Тренер «Рапида»: «Победу над „Спартаком“ нельзя назвать полноценной»

вчера, 23:23
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Рапида» Горан Джуричин прокомментировал победу над «Спартаком» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Мы знали, что у «Спартака» есть дисквалификации, в частности, Луиса Адриано, а также, что Глушаков и Ещенко тоже не приехали. И да, мы были в курсе причины, почему не приехали Глушаков и Ещенко. В итоге пять-шесть игроков самого высшего уровня не приехали. Поэтому сегодняшний результат нельзя назвать полноценным.

Но мы действительно хорошо подготовились. Знали, что Зе Луиш умеет хорошо принимать мяч и двигаться к воротам. Знали, что Джикия – классный игрок, который может устранять проблемы. Мы хорошо разобрали «Спартак», поэтому победили. 

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 23:56
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 23:50
    «Победу над „Спартаком“ нельзя назвать полноценной»


    НУ это понятно, клуб, который любой в Европе обыгрывает, если не метелит 7-0, вызвает только жалость.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:32
    Три очка не пахнут.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 23:27
    Видать просматривали матч Спартак-Ахмат.)
    blitz
    blitz
    вчера в 23:26
    Проблемы индейцев, шерифа не волнуют.
    cska.78
    cska.78
    вчера в 23:25
    И да, мы были в курсе причины, почему не приехали Глушаков и Ещенко.
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    Пищевик с лайками даже в Европе прославился :)
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