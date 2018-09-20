Рассказов: «Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что на его команде не сказывается негативный информационный фон, развернувшийся в последние дни. Также игрок подвел итоги встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2).

Все происходящее не сказывается. Наша задача - играть, выходить на поле и забывать обо всем. Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ . Мы играем, от нас ждут результата.

Задача была контролировать мяч, но, к сожалению, все пошло не так, хотя и была ничья. Во втором тайме попытались наладить игру, но пропустили обидный мяч после углового. Затем пошли вперед и пропустили контратаку.

К сожалению, не можем создать много моментов. Будем разбирать, будем смотреть, что делать.