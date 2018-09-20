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Рассказов: «Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ»

вчера, 23:19
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что на его команде не сказывается негативный информационный фон, развернувшийся в последние дни. Также игрок подвел итоги встречи 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2).

Все происходящее не сказывается. Наша задача - играть, выходить на поле и забывать обо всем. Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ. Мы играем, от нас ждут результата.

Задача была контролировать мяч, но, к сожалению, все пошло не так, хотя и была ничья. Во втором тайме попытались наладить игру, но пропустили обидный мяч после углового. Затем пошли вперед и пропустили контратаку.

К сожалению, не можем создать много моментов. Будем разбирать, будем смотреть, что делать.

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Сов Армия
Сов Армия
вчера в 23:25
А игроков спартака уже давно не интересует информационный негативный фон им вообще все по барабану
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:25
Надо было вас после 7 тура запереть как Карпин на базе,отобрать телефоны,лишить всякой информации,недорабатывает Каррера))).
Abverin
Abverin
вчера в 23:24
Лучше бы играл так как разглагольствует.
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