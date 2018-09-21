Червиченко: «Я не понимаю, в какую игру хочет играть Каррера»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение москвичей от «Рапида» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Ожидал такого результата. На мой взгляд, в «Спартаке» такой разброс. Вроде защитную линию наладили, а нападение всегда было мощное и неплохая середина, за счет этого разгружали оборону и удавалось выигрывать. Начали находить какие-то положительные вещи в обороне, выстраивать — посыпалась полностью передняя линия. Вообще не понятно, кто атакует, как атакует. Середина дает сбой. Фернандо бедный еще бьется, но он же не может на всех позициях. И, по-моему, как-то ушла командная скорость, причем даже не беговая, а игровая. Нет скорости игры, поэтому молодые или скоростные команды — они просто загоняют «Спартак». И к середине первого тайма «красно-белые» начали ошибаться все больше и больше, и это привело к поражению.

Ситуация в раздевалке? Ситуация с Глушаковым Каррере авторитета не добавила. Кляузы по поводу лайков — бред и не добавляет мужской харизмы тренеру. К этому добавляется штрих, что когда заменили Тимофеева. После удара в голову он пошел на замену, а Каррера даже на него не посмотрел, что идет полное неприятие тренера командой. Я не понимаю, в какую игру хочет играть Каррера. Единственный хороший ход в последнее время — поставить Мельгарехо в защиту и доверять Рассказову. Ну и все.

Кто быстрее покинет клуб Каррера или Глушаков? Оба стоят на выходе. Я уже говорил, что Глушакову надо было уходить в том сезоне. Но это спортивная жизнь, и никто не вечный. И Титов уходил, Тихонов, Романцев. Каррера, на мой взгляд, когда не смог выиграть Кубок России, проиграв команде, которая спасалась от безденежья, его надо было убирать. Думаю, его время в «Спартаке» закончилось.