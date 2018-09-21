Кузяев: «Очень хотим взять реванш у „Локомотива“»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Да. «Локомотив» – действующий чемпион. Это – раз. Второе – мы очень хотим взять реванш за прошлогодние 0:3 на арене «Санкт-Петербург». Так что полны решимости дать настоящий бой.

Я смотрел первый тайм матча против «Галатасарая». Могу сказать, что «Локо» имел в нем два стопроцентных момента. Играл хорошо. Просто не повезло. Что касается потери очков в чемпионате… Эта команда по-прежнему чемпион страны. Поэтому мотивация у каждого из нас будет зашкаливать.