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Кузяев: «Очень хотим взять реванш у „Локомотива“»

сегодня, 18:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23.09.2018 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Да. «Локомотив» – действующий чемпион. Это – раз. Второе – мы очень хотим взять реванш за прошлогодние 0:3 на арене «Санкт-Петербург». Так что полны решимости дать настоящий бой.

Я смотрел первый тайм матча против «Галатасарая».  Могу сказать, что «Локо» имел в нем два стопроцентных момента. Играл хорошо. Просто не повезло. Что касается потери очков в чемпионате… Эта команда по-прежнему чемпион страны. Поэтому мотивация у каждого из нас будет зашкаливать.

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Все комментарии
4увак
4увак
сегодня в 19:35
Удачи Зенит!
ndedov
ndedov
сегодня в 19:26
Мы этого тоже очень хотим кстати.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:44
Опустят еще ниже чемпиона
Биргер
Биргер
сегодня в 18:44
Локо не повезло в Турции , Зенит спокойно сыграл в ничью
Мы верим в тебя ЗЕНИТ!!!!!!!!!!!!!!
Sergus
Sergus
сегодня в 18:39
Локомотив сейчас не тот, да и Зенит другой, удачи Зениту!
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