Бекао: «Мне как бойцу по характеру РПЛ подходит»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао сравнил игровые стили российского и бразильского футбола.
Напомним, что Бекао перешел в ЦСКА этим летом из бразильского клуба «Баия».
От бразильского российский футбол отличает большое количество стыков, жёстких, агрессивных единоборств. Все всех толкают, сбивают. Это правда, что мне как бойцу по характеру РПЛ должна идеально подходить. Я чувствую себя в новом чемпионате комфортно, никаких проблем. Единоборства, стыки, силовой футбол составляют мой стиль. Это то, что мне нравится. Я таким был и останусь.
Уже почти сутки после очередного позора спартака прошли, а ни антихера, лупа, спартача и их ботов нет, так бы в этой теме было бы уже всё ими засрано.
Уже почти сутки после очередного позора спартака прошли, а ни антихера, лупа, спартача и их ботов нет, так бы в этой теме было бы уже всё ими засрано.