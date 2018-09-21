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Бекао: «Мне как бойцу по характеру РПЛ подходит»

сегодня, 18:16

Защитник ЦСКА Родриго Бекао сравнил игровые стили российского и бразильского футбола.

Напомним, что Бекао перешел в ЦСКА этим летом из бразильского клуба «Баия».

От бразильского российский футбол отличает большое количество стыков, жёстких, агрессивных единоборств. Все всех толкают, сбивают. Это правда, что мне как бойцу по характеру РПЛ должна идеально подходить. Я чувствую себя в новом чемпионате комфортно, никаких проблем. Единоборства, стыки, силовой футбол составляют мой стиль. Это то, что мне нравится. Я таким был и останусь.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:36
Истинно армейский характер у Родриго, в стыках на валяется на газоне, изображая страшную боль,как игроки других клубов, чем то по характеру игры напоминает стиль Железного Дровосека, травм не наносит сопернику. Свой игрок в ЦСКА. Удачных игр.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:46
Скоро звездой станет.
sir-5
sir-5
сегодня в 18:30
Бей первым,Родя! Кстати,ЦСКА-лучший по отборам в первом туре ЛЧ,Влашич-по острым передачам,а Фернандес-по перехватам.Это с учётом не лучшего первого тайма.
iNels
iNels
сегодня в 18:27
столько хвалебных отзывов от новичков лиги. и всё это до первого снега и морозов)
cska.78
cska.78
сегодня в 18:26
Родриго, удачи! Сделай все, чтобы после аренды заключить полноценный контракт с ЦСКА!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 18:21
Теперь ясно почему порой админы бывают строги с шутками про спам и даже безобидные отправляют в троллинг.
Уже почти сутки после очередного позора спартака прошли, а ни антихера, лупа, спартача и их ботов нет, так бы в этой теме было бы уже всё ими засрано.
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