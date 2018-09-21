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Черчесов призвал игроков сборной России не читать регламент Лиги Наций

сегодня, 16:32

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о Лиге Наций.

Я на собрании сразу сказал футболистам: «Не читаем регламент, разобраться в нём сложно». Если будем выигрывать, всё в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге Наций серьёзно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.

Плюс через Лигу Наций можно завоевать прямую путёвку на чемпионат Европы. Нам нужно побеждать как можно чаще, чтобы поправить своё положение в рейтинге ФИФА, хотя мы уже поднялись на 24 строчки вверх по сравнению с июньскими цифрами. А от нашего места там зависит, в какую корзину попадём при жеребьёвке отборочного этапа Евро-2020. Нужно оказаться хотя бы во второй.

В первом матче турнира россияне обыграли Турцию.

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Abverin
Abverin
сегодня в 17:38
Зачем читать, в спартаке тоже регламент чемпионата не читают, надеются на симоняна, изменит, если что не так.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:36
Билиберда и билибердень.
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