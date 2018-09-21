Черчесов призвал игроков сборной России не читать регламент Лиги Наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о Лиге Наций.

Я на собрании сразу сказал футболистам: «Не читаем регламент, разобраться в нём сложно». Если будем выигрывать, всё в любом случае будет нормально. Разумеется, относимся к Лиге Наций серьёзно. Сейчас мы находимся во втором дивизионе турнира и хотим подняться в первый, чтобы играть с командами более высокого класса. Для этого нужно занять первое место в группе.