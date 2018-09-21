Ковтун: «Не думаю, что „Спартаку“ стоит увольнять Карреру»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал ситуацию в клубе.

Напомним, что недавно «Спартак» уступил венскому «Рапиду» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Это поражение стало для красно-белых вторым подряд.

Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с «Ахматом» и «Рапидом», но у каждой - свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций.

Не вижу причин для увольнения Карреры. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в «Спартаке». Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит.