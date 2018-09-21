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Ковтун: «Не думаю, что „Спартаку“ стоит увольнять Карреру»

сегодня, 17:07

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал ситуацию в клубе.

Напомним, что недавно «Спартак» уступил венскому «Рапиду» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Это поражение стало для красно-белых вторым подряд.

Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с «Ахматом» и «Рапидом», но у каждой - свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций.

Не вижу причин для увольнения Карреры. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в «Спартаке». Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит. 

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Lifefoot
сегодня в 17:45
Спартак - это как диагноз:)
Угу, все больные на Соккере на любую новость о Спартаке слетаются!)))
ziborock
ziborock
сегодня в 17:44
Каррера на данный момент в Российском чемпионате лучший специалист!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 17:33
Да чего там, сколько уже Россию позорит и всех устраивает.
жуткий
жуткий
сегодня в 17:32
Давайте послушаем, что по этому поводу скажут цска-78, Джим и Стёпка - их мнение намного авторитетнее мнения какого-то Ковтуна.
Рейнгольд
Рейнгольд
сегодня в 17:30
А кто то собрался его увольнять? Зенит вон едва отскочил давеча от никакущего Копена, никто почему то семака не выгоняет. Кабылы, благодаря левой пенке отскочили от чехов, почему то никто не гонит Гончара. Че вы пристали к Каррере то? Я понимаю этих школьников с соккера, им кроме зубоскальства больше заняться нечем. Вы то зачем тут пургу гоните?
cska.78
cska.78
сегодня в 17:20
У физрука все под контролем :)
andre_can
andre_can
сегодня в 17:19
    Lifefoot
    Lifefoot
    сегодня в 17:11
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