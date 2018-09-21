Жиронкин: «Пока для меня даже просто попадать в заявку - большой опыт»

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин рассказал об эмоциях от попадания в заявку основного состава «армейцев».

Пока для меня даже просто попадать в заявку — большой опыт. Тем более атмосфера на стадионах потрясающая, болельщики нас постоянно поддерживают, за что им спасибо. Эмоции зашкаливают, когда ты просто выходишь на разминку и играешь в квадрате, а болельщики кричат тебе с трибун.



На каждый матч «молодежки» выхожу с определенными задачами, ведь мы все время хотим побеждать. Неважно, что тренируюсь с основой, я по-прежнему с большой самоотдачей выступаю за «молодежку» и выкладываюсь на полную.