Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в игре с «Хоффенхаймом»

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 4-го тура чемпионата Германии.
Зинсхайм, стадион «Рейн-Некар Арена»
«Хоффенхайм» - «Боруссия» 1:1 (1:0)
Голы: Жоэлинтон 44 - Пулишич 84
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Пош, Бичакчич, Биттенкурт, Цубер (Нордтвейт 70), Гриллитш, Шульц, Бренет, Крамарич (Салаи 78), Жоэлинтон
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Шмельцер, Пищек, Кагава (Филипп 70), Витсель, Дахуд (Дилейни 60), Ройс, Пулишич, Вольф
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Дахуд 21, Пош 57, Нордтвейт 90+1
Удаление: Диалло 76
Напомним, что недавно «Боруссия» одержала победу над «Брюгге» в Лиге чемпионов.