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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.16 4.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.40 5.20 1.42
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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17:00 Идет второй тайм, 89’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.25 7.20 13.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в игре с «Хоффенхаймом»

сегодня, 18:22
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 4-го тура чемпионата Германии.

Зинсхайм, стадион «Рейн-Некар Арена»

«Хоффенхайм» - «Боруссия» 1:1 (1:0)
Голы: Жоэлинтон 44 - Пулишич 84

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Пош, Бичакчич, Биттенкурт, Цубер (Нордтвейт 70), Гриллитш, Шульц, Бренет, Крамарич (Салаи 78), Жоэлинтон
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Шмельцер, Пищек, Кагава (Филипп 70), Витсель, Дахуд (Дилейни 60), Ройс, Пулишич, Вольф
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Дахуд 21, Пош 57, Нордтвейт 90+1

Удаление: Диалло 76

Напомним, что недавно «Боруссия» одержала победу над «Брюгге» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:45
чет я не на ту Боруссию поставил)
Left Boy
Left Boy
сегодня в 18:34
отскок
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