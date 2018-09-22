«Арсенал» не удержал победу над «Рубином»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.76 3.32 6.55
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.16 4.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.40 5.20 1.42
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 90’ Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:4 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.50 4.10 1.70
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.25 7.20 13.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
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«Арсенал» не удержал победу над «Рубином»

сегодня, 18:26
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В матче 8-го тура РПЛ тульский «Арсенал» упустил победу над «Рубином».

Тула, стадион «Арсенал».

«Арсенал» Тула - «Рубин» - 2:2 (1:0)
Голы: Кадири 13, Бакаев 76 - Коновалов 77, Уремович 90+2.

Нереализованный пенальти: - Байрамян 79 (вратарь).

«Арсенал» Тула: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес, Кадири, Горбатенко, Берхамов (Костадинов 67), Мирзов (Лесовой 60), Бакаев, Ожегович (Комбаров 83)
Главный тренер: Кононов Олег.

«Рубин»: Коновалов, Чико (Уремович 46), Навас, Сорокин, Устинов, Байрамян, Гранат, Подберёзкин (Могилевец 65), Коновалов, Азмун, Полоз (Бухаров 46)
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Подберёзкин 7, Берхамов 25, Могилевец 71, Денисов 78, Бухаров 84, Лесовой 85, Уремович 90+3, Навас 90+5.

Судья: Волошин Николай.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре дня «Динамо» уступило «Анжи» (0:1).

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator
сегодня в 18:49
Самый хитрый тренер в мире ;)
castromen
castromen
сегодня в 18:47
Непонятная игра рубиновых. Олимпийское спокойство в течении 70 минут,и взрыв. Нападающие хороши,хотя и не забили голов. Байрамяна перехвалили,косячил весь матч.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 18:46
Отскочил туркмен со своим Рубином. гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:45
Оружейники подарили ничью туркмену!!!
Просто удивительная расточительность хозяев!!!
Счет мог бы быть 7:3, а вышла ничья!!!
Арсеналу надо понять что матч длится 90 + минут!!!
wingback
wingback
сегодня в 18:44
договорняк как пить дать...
Пепс
Пепс ответил cska plus
сегодня в 18:43
Договорняк скатали.
Со свинками завтра скатаешь свой договорняк
Пепс
Пепс
сегодня в 18:42
С 0-2 отыграться... Молодцы че... с характером Рубиновые. Не доводить бы ток до такого , первый тайм вчистую продули... Байрамян зараза кто те доверил пеналь бить то ??? Ну ладно , добыли ничью... жаль не выиграли.....
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 18:40
кононов всегда так играет трусливо, если бы до конца давили то
и результат был.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 18:39
Жаль пропустили в конце .
Удачи Арсеналу .
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 18:37
Жаль Туляков, не удержали победу. Рубин не люблю, как и бердыйку со своим антифутболом. Но да Тула сама виновата, что ушли в автобус, в котором у бердыя безлимитный проездной.
mondial18
mondial18
сегодня в 18:36
обычный туркменский отскок
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:35
Нормальный результат.
hata
hata
сегодня в 18:31
Судья отсудил на дохлую троечку
hata
hata
сегодня в 18:29
В этом сезоне Рубину ничего не светит, если только в зимнюю паузу не поменять состав. Средняя линия Рубина откровенно слабая.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 18:29
Туркмена даже Арсенал уделывает , снова приходится уповать на четки
Faustello
Faustello
сегодня в 18:29
Игра получилась интересная.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:28
Рубин молодцом,спасли матч на волевых.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:28
Договорняк скатали.
parallels
parallels
сегодня в 18:28
очень стыдно! правда, пока не решил, за кого больше - арсенал или рубин. поэтому за спартак)
sir-5
sir-5
сегодня в 18:27
Бестолковая трусливая игра на удержание счёта привела к потере "Арсеналом" победы.Середняки остались при своих.
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