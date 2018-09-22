«Арсенал» не удержал победу над «Рубином»

В матче 8-го тура РПЛ тульский «Арсенал» упустил победу над «Рубином».
Тула, стадион «Арсенал».
«Арсенал» Тула - «Рубин» - 2:2 (1:0)
Голы: Кадири 13, Бакаев 76 - Коновалов 77, Уремович 90+2.
Нереализованный пенальти: - Байрамян 79 (вратарь).
«Арсенал» Тула: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Григалава, Альварес, Кадири, Горбатенко, Берхамов (Костадинов 67), Мирзов (Лесовой 60), Бакаев, Ожегович (Комбаров 83)
Главный тренер: Кононов Олег.
«Рубин»: Коновалов, Чико (Уремович 46), Навас, Сорокин, Устинов, Байрамян, Гранат, Подберёзкин (Могилевец 65), Коновалов, Азмун, Полоз (Бухаров 46)
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Подберёзкин 7, Берхамов 25, Могилевец 71, Денисов 78, Бухаров 84, Лесовой 85, Уремович 90+3, Навас 90+5.
Судья: Волошин Николай.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре дня «Динамо» уступило «Анжи» (0:1).
Просто удивительная расточительность хозяев!!!
Счет мог бы быть 7:3, а вышла ничья!!!
Арсеналу надо понять что матч длится 90 + минут!!!
Просто удивительная расточительность хозяев!!!
Счет мог бы быть 7:3, а вышла ничья!!!
Арсеналу надо понять что матч длится 90 + минут!!!
и результат был.
и результат был.
Удачи Арсеналу .
Удачи Арсеналу .