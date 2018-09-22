«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хаагом»

вчера, 23:47

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Ден Хаагом» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Голландии. На данный момент «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице. В прошлом туре «Витесс» одержал победу над «Зволле».