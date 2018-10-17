Шахид Хан отозвал предложение о покупке «Уэмбли»

Владелец «Фулхэма» Шахид Хан передумал покупать стадион «Уэмбли» за 600 млн фунтов, хотя сделка уже была близка к завершению. Об этом сообщил главный исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн.

Ранее в этом году Футбольная ассоциация получила официальное предложение Шахида Хана о покупке стадиона «Уэмбли». Это было серьезное предложение, которое требовало внимательного рассмотрения.

Сегодня Шахид Хан сообщил нам, что отзывает свое предложение. Мы уважаем его решение.

Он считал, что его вложения помогут развить футбольную инфраструктуру в Англии, и предложение будет хорошо принято всеми заинтересованными сторонами. Но во время последней встречи мистер Хан объяснил нам, что не получил достаточной поддержки со стороны, а потому предложение вызывало больше сомнений, чем предполагалось.