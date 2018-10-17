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Шахид Хан отозвал предложение о покупке «Уэмбли»

17 октября 2018, 17:21

Владелец «Фулхэма» Шахид Хан передумал покупать стадион «Уэмбли» за 600 млн фунтов, хотя сделка уже была близка к завершению. Об этом сообщил главный исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн.

Ранее в этом году Футбольная ассоциация получила официальное предложение Шахида Хана о покупке стадиона «Уэмбли». Это было серьезное предложение, которое требовало внимательного рассмотрения.

Сегодня Шахид Хан сообщил нам, что отзывает свое предложение. Мы уважаем его решение.

Он считал, что его вложения помогут развить футбольную инфраструктуру в Англии, и предложение будет хорошо принято всеми заинтересованными сторонами. Но во время последней встречи мистер Хан объяснил нам, что не получил достаточной поддержки со стороны, а потому предложение вызывало больше сомнений, чем предполагалось.

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Все комментарии
Klassе
Klassе ответ Анива (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2018 в 21:43
твой всевышний слабак, значит, раз нуждается в защите какого то немытого чypбанья
Klassе
Klassе ответ Анива (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2018 в 21:42
шахид - это безумная чypка, если на русский переводить.
ману дель мораль
ману дель мораль ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
17 октября 2018 в 21:02
Ну так вы определитесь со своими манерами. А то когда на ваш высер (в данном случае неуместный, крайне специфичный, присущи для умственно....сам знаешь каких, "юмор") мы отвечаем естественной реакцией или в крайних случаях(тут уже от вас зависит) угрозами(предупреждениями), вы же начинаете пушистых овечек строить и плакать, при этом постоянно жалуясь на то какие мы "мракобесы")
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ Анива (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2018 в 19:29
Ой какие мы нежные
Броник
Броник
17 октября 2018 в 19:11
Зачем ему эта головная боль?
ДСА
ДСА
17 октября 2018 в 18:43
Пусть англичане засунут свой стадион в одно место.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
17 октября 2018 в 18:07
Ибо нефиг всяким шахидам стадионы подрывать
Anisovich
Anisovich
17 октября 2018 в 17:56
Гиблое дело такая покупка.
Гость
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