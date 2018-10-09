Топ-100 самых посещаемых клубов планеты

09 октября 2018, 17:00

«Зенит» занимает 19-е место в мире по средней посещаемости домашних матчей. «Соккер.ру» берет широкий отбор, знакомя читателей с сотней самых посещаемых команд в мире.

Важно! Учитываются только матчи в рамках регулярных чемпионатов, другие турниры в расчет не берутся.

100. «Твенте» (Нидерланды, вторая лига) – 26 150 зрителей

99. «Лацио» (Италия, первая лига) – 26 153

98. «Чивас» (Мексика, первая лига) – 26 594

97. «Сент-Этьен» (Франция, первая лига) – 26 633

96. «Тихуана» (Мексика, первая лига) – 26 656

95. «Торонто» (Канада, первая лига) – 26 799

94. «Сеара» (Бразилия, первая лига) – 26 954

93. «Ротор» (Россия, вторая лига) – 26 975

92. «Ноттингем Форест» (Англия, вторая лига) – 27 014

91. «Персебая» (Индонезия, первая лига) – 27 743

Наличие экзотической индонезийской «Персебаи» на 91-м месте в списке самых посещаемых команд планеты впечатляет не так, как присутствие в топ-100 волгоградского «Ротора», занимающего 15-е место в ФНЛ . Народ пошел на новый стадион в Волгограде, средняя посещаемость «Ротора» на старте сезона выше, чем у римского «Лацио»!

90. «Байер» (Германия, первая лига) – 27 977 зрителей

89. «Касабланка» (Марокко, первая лига) – 28 000

88. «Трабзонспор» (Турция, первая лига) – 28 017

87. «Атлас» (Мексика, первая лига) – 28 071

86. «Динамо Дрезден» (Германия, вторая лига) – 28 121

85. «Аугсбург» (Германия, первая лига) – 28 167

84. «Универсидад де Чили» (Чили, первая лига) – 28 420

83. «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина, вторая лига) – 29 000

82. «Саутгемптон» (Англия, первая лига) – 29 149

81. «Хоффенхайм» (Германия, первая лига) – 29 167

Сразу три немецкие команды в этой десятке, причем дрезденское «Динамо» представляет вторую Бундеслигу. Спойлер: не последний клуб из этого турнира в топе. Немецкая посещаемость футбольных матчей вообще вас впечатлит.

80. «Ланс» (Франция, вторая лига) – 29 428 зрителей

79. «Санкт-Паули» (Германия, вторая лига) – 29 445

78. «Росарио» (Аргентина, первая лига) – 29 500

77. «Расинг» (Аргентина, первая лига) – 29 667

76. «Коринтианс» (Бразилия, вторая лига) – 29 699

75. «Фиорентина» (Италия, первая лига) – 29 858

74. «Сандерленд» (Англия, третья лига) – 30 000

73. «Краснодар» (Россия, первая лига) – 30 047

72. «Ростов» (Россия, первая лига) – 30 218

71. «Фортуна» (Германия, первая лига) – 30 288

Рады видеть в топе «Краснодар» и «Ростов», которые пробивают отметку в 30 000 зрителей на домашних матчах нынешнего сезона. Оба клуба нарастили посещаемость за счет введения в эксплуатацию новых стадионов, хотя результаты и традиционно атакующий футбол в случае «Краснодара» тоже влияют на интерес зрителей. Снова видим представителя второй Бундеслиги, а болельщики английского «Сандерленда» не перестают неистово поддерживать «черных котов», которые выступают в третьем по силе дивизионе.

70. «Палмейрас» (Бразилия, первая лига) – 30 520 зрителей

69. АТК (Индия, первая лига) – 30 528

68. «Брайтон» (Англия, первая лига) – 30 548

67. «Лилль» (Франция, первая лига) – 30 635

66. «Интернасьонал» (Бразилия, первая лига) – 30 668

65. «Вулверхэмптон» (Англия, первая лига) – 31 002

64. «Керала Бластерс» (Индия, первая лига) – 31 166

63. «Лидс» (Англия, вторая лига) – 31 275

62. «Астон Вилла» (Англия, вторая лига) – 31 440

61. «Кардифф» (Англия, первая лига) – 31 422

Здесь половина клубов представляют Великобританию, причем «Лидс» и «Астон Вилла» сейчас обитают в Чемпионшипе, и сразу два – бывшую колонию Британской Империи, Индию.

60. «Лестер» (Англия, первая лига) – 31 969 зрителей

59. «Урава Редс» (Япония, первая лига) – 33 281

58. «Крус Асуль» (Мексика, первая лига) – 33 567

57. «Спартак» (Россия, первая лига) – 34 226

56. «РБ Лейпциг» (Германия, первая лига) – 35 872

55. «Персия Джакарта» (Индонезия, первая лига) – 36 286

54. «Америка» (Мексика, первая лига) – 36 351

53. «Милан» (Италия, первая лига) – 36 491

52. «Нюрнберг» (Германия, первая лига) – 36 873

51. «Севилья» (Испания, первая лига) – 37 454

«Спартак» в одной десятке с «Миланом» и «Севильей», в которую перешел Квинси Промес, при этом у «красно-белых» есть потенциал для роста, учитывая количество поклонников и вместимость стадиона в 45 360 зрителей. Популярный клуб недостаточно хорош в работе со своей аудиторией.

50. «Спортинг» (Португалия, первая лига) – 38 179

49. «Монтеррей» (Мексика, первая лига) – 38 619

48. «Эвертон» (Англия, первая лига) – 38 829

47. «Сан-Паулу» (Бразилия, первая лига) – 39 447

46. «Ювентус» (Италия, первая лига) – 39 796

45. «Трактор Сази» (Иран, первая лига) – 40 203

44. «Челси» (Англия, первая лига) – 40 448

43. «Саундерс» ( США , первая лига) – 40 584

42. «Ривер Плейт» (Аргентина, первая лига) – 40 667

41. «Рома» (Италия, первая лига) – 40 889 зрителей

Уверен, подавляющее большинство из вас несколько секунд назад только узнали о существовании иранского клуба со звучным названием «Трактор Сази», между тем, эта команда разместилась в списке самых посещаемых клубов планеты между «Ювентусом» и «Челси». Клубам из Лондона и Турина, к слову, тесновато на своих 40-тысячных аренах, могли бы собирать более внушительную аудиторию, если бы позволяла инфраструктура.

40. «Ганновер» (Германия, первая лига) – 41 100

39. «Вердер» (Германия, первая лига) – 41 350

38. «Тигрес» (Мексика, первая лига) – 41 356

37. «Атлетик Бильбао» (Испания, первая лига) – 41 583

36. «Валенсия» (Испания, первая лига) – 41 992

35. «Атлетико» (Испания, первая лига) – 43 038

34. «Селтик» (Шотландия, первая лига) – 43 230

33. «Марсель» (Франция, первая лига) – 44 122

32. «Порту» (Португалия, первая лига) – 44 211

31. «Фейеноорд» (Нидерланды, первая лига) – 45 000 зрителей

Цифры впечатляющие, но нужно отталкиваться еще и от заполняемости арен. Пустые места – это не хорошо. К примеру, «Атлетико» отгрохал стадион на 67 тысяч зрителей, а ходят на «Ванду Метрополитано» в среднем около 40 тысяч. Не факт, что рентабельно было строить такой стадион ради матчей с «Реалом» и «Барселоной».

30. «Бока Хуниорс» (Аргентина, первая лига) – 45 500

29. «Эстеглаль» (Иран, первая лига) – 45 511

28. «Айнтрахт Франкфурт» (Германия, первая лига) – 46 700

27. ПСЖ (Франция, первая лига) – 47 125

26. «Кельн» (Германия, вторая лига) – 48 700

25. «Боруссия Менхенгладбах» (Германия, первая лига) – 49 455

24. «Глазго Рейнджерс» (Шотландия, первая лига) – 49 601

23. «Реал Бетис» (Испания, первая лига) – 49 721

22. «Фламенго» (Бразилия, первая лига) – 50 030

21. «Гамбург» (Германия, вторая лига) – 50 206 зрителей

У 22 клубов в мире средняя посещаемость выше 50 тысяч зрителей. «Гамбург» - самая посещаемая команда нынешнего сезона, которая выступает не в высшей лиге своего чемпионата. А вот ПСЖ , конечно же, нужна новая арена. Старенький «Парк де Пренс» не справляется с потребностями звездных парижан, готовых показывать вживую и Неймара, и Мбаппе.

20. «Лион» (Франция, первая лига) – 51 330

19. «Зенит» (Россия, первая лига) – 51 357

18. «Ньюкасл» (Англия, первая лига) – 51 807

17. «Атланта Юнайтед» ( США , первая лига) – 51 826

16. «Ливерпуль»» (Англия, первая лига) – 52 403

15. «Аякс» (Нидерланды, первая лига) – 52 685

14. «Манчестер Сити» (Англия, первая лига) – 53 857

13. «Вест Хэм» (Англия, первая лига) – 56 912

12. «Штутгарт» (Германия, первая лига) – 57 220

11. «Интер» (Италия, первая лига) – 57 528 зрителей

«Зенит» на 19-й строчке в списке самых посещаемых футбольных клубов планеты. Это мощно! Стадион строили долго и мучительно, но не зря: народ собирается на трибунах, больше пятидесяти тысяч на каждом матче «сине-бело-голубых», и это не предел, ведь арена «Санкт-Петербург» вмещает до 68 тысяч зрителей.

10. «Бенфика» (Португалия, первая лига) – 57 720

9. «Арсенал» (Англия, первая лига) – 59 937

8. «Герта» (Германия, первая лига) – 60 083

7. «Тоттенхэм» (Англия, первая лига) – 60 584

6. «Шальке»» (Германия, первая лига) – 61 571

5. «Реал» (Испания, первая лига) – 63 505

4. «Барселона» (Испания, первая лига) – 69 580

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия, первая лига) – 74 462

2. «Бавария» (Германия, первая лига) – 75 000

1. «Боруссия Дортмунд» (Германия, первая лига) – 79 608 зрителей

В топ-10 «Реал» с «Барселоной», три английских клуба и четыре немецких. Представители Германии выигрывают общий и индивидуальный зачет по посещаемости, на двух первых местах «Бавария» с «Боруссией», причем у них идеальная заполняемость арен. Пожалуй, стадионы на 100 тысяч тоже забивались бы в Мюнхене и Дортмунде.