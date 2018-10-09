Топ-100 самых посещаемых клубов планеты

«Зенит» занимает 19-е место в мире по средней посещаемости домашних матчей. «Соккер.ру» берет широкий отбор, знакомя читателей с сотней самых посещаемых команд в мире.
Важно! Учитываются только матчи в рамках регулярных чемпионатов, другие турниры в расчет не берутся.
100. «Твенте» (Нидерланды, вторая лига) – 26 150 зрителей
99. «Лацио» (Италия, первая лига) – 26 153
98. «Чивас» (Мексика, первая лига) – 26 594
97. «Сент-Этьен» (Франция, первая лига) – 26 633
96. «Тихуана» (Мексика, первая лига) – 26 656
95. «Торонто» (Канада, первая лига) – 26 799
94. «Сеара» (Бразилия, первая лига) – 26 954
93. «Ротор» (Россия, вторая лига) – 26 975
92. «Ноттингем Форест» (Англия, вторая лига) – 27 014
91. «Персебая» (Индонезия, первая лига) – 27 743
Наличие экзотической индонезийской «Персебаи» на 91-м месте в списке самых посещаемых команд планеты впечатляет не так, как присутствие в топ-100 волгоградского «Ротора», занимающего 15-е место в ФНЛ. Народ пошел на новый стадион в Волгограде, средняя посещаемость «Ротора» на старте сезона выше, чем у римского «Лацио»!
90. «Байер» (Германия, первая лига) – 27 977 зрителей
89. «Касабланка» (Марокко, первая лига) – 28 000
88. «Трабзонспор» (Турция, первая лига) – 28 017
87. «Атлас» (Мексика, первая лига) – 28 071
86. «Динамо Дрезден» (Германия, вторая лига) – 28 121
85. «Аугсбург» (Германия, первая лига) – 28 167
84. «Универсидад де Чили» (Чили, первая лига) – 28 420
83. «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина, вторая лига) – 29 000
82. «Саутгемптон» (Англия, первая лига) – 29 149
81. «Хоффенхайм» (Германия, первая лига) – 29 167
Сразу три немецкие команды в этой десятке, причем дрезденское «Динамо» представляет вторую Бундеслигу. Спойлер: не последний клуб из этого турнира в топе. Немецкая посещаемость футбольных матчей вообще вас впечатлит.
80. «Ланс» (Франция, вторая лига) – 29 428 зрителей
79. «Санкт-Паули» (Германия, вторая лига) – 29 445
78. «Росарио» (Аргентина, первая лига) – 29 500
77. «Расинг» (Аргентина, первая лига) – 29 667
76. «Коринтианс» (Бразилия, вторая лига) – 29 699
75. «Фиорентина» (Италия, первая лига) – 29 858
74. «Сандерленд» (Англия, третья лига) – 30 000
73. «Краснодар» (Россия, первая лига) – 30 047
72. «Ростов» (Россия, первая лига) – 30 218
71. «Фортуна» (Германия, первая лига) – 30 288
Рады видеть в топе «Краснодар» и «Ростов», которые пробивают отметку в 30 000 зрителей на домашних матчах нынешнего сезона. Оба клуба нарастили посещаемость за счет введения в эксплуатацию новых стадионов, хотя результаты и традиционно атакующий футбол в случае «Краснодара» тоже влияют на интерес зрителей. Снова видим представителя второй Бундеслиги, а болельщики английского «Сандерленда» не перестают неистово поддерживать «черных котов», которые выступают в третьем по силе дивизионе.
70. «Палмейрас» (Бразилия, первая лига) – 30 520 зрителей
69. АТК (Индия, первая лига) – 30 528
68. «Брайтон» (Англия, первая лига) – 30 548
67. «Лилль» (Франция, первая лига) – 30 635
66. «Интернасьонал» (Бразилия, первая лига) – 30 668
65. «Вулверхэмптон» (Англия, первая лига) – 31 002
64. «Керала Бластерс» (Индия, первая лига) – 31 166
63. «Лидс» (Англия, вторая лига) – 31 275
62. «Астон Вилла» (Англия, вторая лига) – 31 440
61. «Кардифф» (Англия, первая лига) – 31 422
Здесь половина клубов представляют Великобританию, причем «Лидс» и «Астон Вилла» сейчас обитают в Чемпионшипе, и сразу два – бывшую колонию Британской Империи, Индию.
60. «Лестер» (Англия, первая лига) – 31 969 зрителей
59. «Урава Редс» (Япония, первая лига) – 33 281
58. «Крус Асуль» (Мексика, первая лига) – 33 567
57. «Спартак» (Россия, первая лига) – 34 226
56. «РБ Лейпциг» (Германия, первая лига) – 35 872
55. «Персия Джакарта» (Индонезия, первая лига) – 36 286
54. «Америка» (Мексика, первая лига) – 36 351
53. «Милан» (Италия, первая лига) – 36 491
52. «Нюрнберг» (Германия, первая лига) – 36 873
51. «Севилья» (Испания, первая лига) – 37 454
«Спартак» в одной десятке с «Миланом» и «Севильей», в которую перешел Квинси Промес, при этом у «красно-белых» есть потенциал для роста, учитывая количество поклонников и вместимость стадиона в 45 360 зрителей. Популярный клуб недостаточно хорош в работе со своей аудиторией.
50. «Спортинг» (Португалия, первая лига) – 38 179
49. «Монтеррей» (Мексика, первая лига) – 38 619
48. «Эвертон» (Англия, первая лига) – 38 829
47. «Сан-Паулу» (Бразилия, первая лига) – 39 447
46. «Ювентус» (Италия, первая лига) – 39 796
45. «Трактор Сази» (Иран, первая лига) – 40 203
44. «Челси» (Англия, первая лига) – 40 448
43. «Саундерс» (США, первая лига) – 40 584
42. «Ривер Плейт» (Аргентина, первая лига) – 40 667
41. «Рома» (Италия, первая лига) – 40 889 зрителей
Уверен, подавляющее большинство из вас несколько секунд назад только узнали о существовании иранского клуба со звучным названием «Трактор Сази», между тем, эта команда разместилась в списке самых посещаемых клубов планеты между «Ювентусом» и «Челси». Клубам из Лондона и Турина, к слову, тесновато на своих 40-тысячных аренах, могли бы собирать более внушительную аудиторию, если бы позволяла инфраструктура.
40. «Ганновер» (Германия, первая лига) – 41 100
39. «Вердер» (Германия, первая лига) – 41 350
38. «Тигрес» (Мексика, первая лига) – 41 356
37. «Атлетик Бильбао» (Испания, первая лига) – 41 583
36. «Валенсия» (Испания, первая лига) – 41 992
35. «Атлетико» (Испания, первая лига) – 43 038
34. «Селтик» (Шотландия, первая лига) – 43 230
33. «Марсель» (Франция, первая лига) – 44 122
32. «Порту» (Португалия, первая лига) – 44 211
31. «Фейеноорд» (Нидерланды, первая лига) – 45 000 зрителей
Цифры впечатляющие, но нужно отталкиваться еще и от заполняемости арен. Пустые места – это не хорошо. К примеру, «Атлетико» отгрохал стадион на 67 тысяч зрителей, а ходят на «Ванду Метрополитано» в среднем около 40 тысяч. Не факт, что рентабельно было строить такой стадион ради матчей с «Реалом» и «Барселоной».
30. «Бока Хуниорс» (Аргентина, первая лига) – 45 500
29. «Эстеглаль» (Иран, первая лига) – 45 511
28. «Айнтрахт Франкфурт» (Германия, первая лига) – 46 700
27. ПСЖ (Франция, первая лига) – 47 125
26. «Кельн» (Германия, вторая лига) – 48 700
25. «Боруссия Менхенгладбах» (Германия, первая лига) – 49 455
24. «Глазго Рейнджерс» (Шотландия, первая лига) – 49 601
23. «Реал Бетис» (Испания, первая лига) – 49 721
22. «Фламенго» (Бразилия, первая лига) – 50 030
21. «Гамбург» (Германия, вторая лига) – 50 206 зрителей
У 22 клубов в мире средняя посещаемость выше 50 тысяч зрителей. «Гамбург» - самая посещаемая команда нынешнего сезона, которая выступает не в высшей лиге своего чемпионата. А вот ПСЖ, конечно же, нужна новая арена. Старенький «Парк де Пренс» не справляется с потребностями звездных парижан, готовых показывать вживую и Неймара, и Мбаппе.
20. «Лион» (Франция, первая лига) – 51 330
19. «Зенит» (Россия, первая лига) – 51 357
18. «Ньюкасл» (Англия, первая лига) – 51 807
17. «Атланта Юнайтед» (США, первая лига) – 51 826
16. «Ливерпуль»» (Англия, первая лига) – 52 403
15. «Аякс» (Нидерланды, первая лига) – 52 685
14. «Манчестер Сити» (Англия, первая лига) – 53 857
13. «Вест Хэм» (Англия, первая лига) – 56 912
12. «Штутгарт» (Германия, первая лига) – 57 220
11. «Интер» (Италия, первая лига) – 57 528 зрителей
«Зенит» на 19-й строчке в списке самых посещаемых футбольных клубов планеты. Это мощно! Стадион строили долго и мучительно, но не зря: народ собирается на трибунах, больше пятидесяти тысяч на каждом матче «сине-бело-голубых», и это не предел, ведь арена «Санкт-Петербург» вмещает до 68 тысяч зрителей.
10. «Бенфика» (Португалия, первая лига) – 57 720
9. «Арсенал» (Англия, первая лига) – 59 937
8. «Герта» (Германия, первая лига) – 60 083
7. «Тоттенхэм» (Англия, первая лига) – 60 584
6. «Шальке»» (Германия, первая лига) – 61 571
5. «Реал» (Испания, первая лига) – 63 505
4. «Барселона» (Испания, первая лига) – 69 580
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия, первая лига) – 74 462
2. «Бавария» (Германия, первая лига) – 75 000
1. «Боруссия Дортмунд» (Германия, первая лига) – 79 608 зрителей
В топ-10 «Реал» с «Барселоной», три английских клуба и четыре немецких. Представители Германии выигрывают общий и индивидуальный зачет по посещаемости, на двух первых местах «Бавария» с «Боруссией», причем у них идеальная заполняемость арен. Пожалуй, стадионы на 100 тысяч тоже забивались бы в Мюнхене и Дортмунде.
и зачем Реалу примерно 85454, если примерно 21949 мест пустых?
и зачем Реалу примерно 85454, если примерно 21949 мест пустых?
И пока кое-кто там до газпрома ширдоепился по низшим лигам и борясь в середине таблицы, с одним занюханым титулом в 84 года, Спартак всегда представлял россию в еврокубках в честности в лЧ.
PS Скажем с Зенитом в Англии может сравниться Челси, которые себя считают аристократами, как я говорю с помойки, не зря питерцы украли их талисман Льва, но сейчас питерцам присвоили своего Баклана, который очень хорошо отображает суть команды и у меня даже есть предположения почему именно этот.
И пока кое-кто там до газпрома ширдоепился по низшим лигам и борясь в середине таблицы, с одним занюханым титулом в 84 года, Спартак всегда представлял россию в еврокубках в честности в лЧ.
PS Скажем с Зенитом в Англии может сравниться Челси, которые себя считают аристократами, как я говорю с помойки, не зря питерцы украли их талисман Льва, но сейчас питерцам присвоили своего Баклана, который очень хорошо отображает суть команды и у меня даже есть предположения почему именно этот.
76 строчка ошибка. Коринтианс в Германии такой команды нет. Может бразильский?
76 строчка ошибка. Коринтианс в Германии такой команды нет. Может бразильский?
77. «Расинг» (Мексика, первая лига) – 29 667
76. «Коринтианс» (Германия, вторая лига) – 29 699
Тут что-то не так)))
П.С. Хэштега "нашел ошибку" нет(.
77. «Расинг» (Мексика, первая лига) – 29 667
76. «Коринтианс» (Германия, вторая лига) – 29 699
Тут что-то не так)))
П.С. Хэштега "нашел ошибку" нет(.