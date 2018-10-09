Топ-100 самых посещаемых клубов планеты

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 15’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
17:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Топ-100 самых посещаемых клубов планеты

09 октября 2018, 17:00

«Зенит» занимает 19-е место в мире по средней посещаемости домашних матчей. «Соккер.ру» берет широкий отбор, знакомя читателей с сотней самых посещаемых команд в мире.

Важно! Учитываются только матчи в рамках регулярных чемпионатов, другие турниры в расчет не берутся. 

100. «Твенте» (Нидерланды, вторая лига) – 26 150 зрителей
99. «Лацио» (Италия, первая лига) – 26 153 
98. «Чивас» (Мексика, первая лига) – 26 594
97. «Сент-Этьен» (Франция, первая лига) – 26 633
96. «Тихуана» (Мексика, первая лига) – 26 656 
95. «Торонто» (Канада, первая лига) – 26 799 
94. «Сеара» (Бразилия, первая лига) – 26 954
93. «Ротор» (Россия, вторая лига) – 26 975
92. «Ноттингем Форест» (Англия, вторая лига) – 27 014
91. «Персебая» (Индонезия, первая лига) – 27 743 

Наличие экзотической индонезийской «Персебаи» на 91-м месте в списке самых посещаемых команд планеты впечатляет не так, как присутствие в топ-100 волгоградского «Ротора», занимающего 15-е место в ФНЛ. Народ пошел на новый стадион в Волгограде, средняя посещаемость «Ротора» на старте сезона выше, чем у римского «Лацио»! 

90. «Байер» (Германия, первая лига) – 27 977 зрителей
89. «Касабланка» (Марокко, первая лига) – 28 000 
88. «Трабзонспор» (Турция, первая лига) – 28 017
87. «Атлас» (Мексика, первая лига) – 28 071
86. «Динамо Дрезден» (Германия, вторая лига) – 28 121 
85. «Аугсбург» (Германия, первая лига) – 28 167 
84. «Универсидад де Чили» (Чили, первая лига) – 28 420
83. «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина, вторая лига) – 29 000
82. «Саутгемптон» (Англия, первая лига) – 29 149 
81. «Хоффенхайм» (Германия, первая лига) – 29 167

Сразу три немецкие команды в этой десятке, причем дрезденское «Динамо» представляет вторую Бундеслигу. Спойлер: не последний клуб из этого турнира в топе. Немецкая посещаемость футбольных матчей вообще вас впечатлит. 

80. «Ланс» (Франция, вторая лига) – 29 428 зрителей
79. «Санкт-Паули» (Германия, вторая лига) – 29 445 
78. «Росарио» (Аргентина, первая лига) – 29 500 
77. «Расинг» (Аргентина, первая лига) – 29 667
76. «Коринтианс» (Бразилия, вторая лига) – 29 699 
75. «Фиорентина» (Италия, первая лига) – 29 858 
74. «Сандерленд» (Англия, третья лига) – 30 000
73. «Краснодар» (Россия, первая лига) – 30 047
72. «Ростов» (Россия, первая лига) – 30 218
71. «Фортуна» (Германия, первая лига) – 30 288

Рады видеть в топе «Краснодар» и «Ростов», которые пробивают отметку в 30 000 зрителей на домашних матчах нынешнего сезона. Оба клуба нарастили посещаемость за счет введения в эксплуатацию новых стадионов, хотя результаты и традиционно атакующий футбол в случае «Краснодара» тоже влияют на интерес зрителей. Снова видим представителя второй Бундеслиги, а болельщики английского «Сандерленда» не перестают неистово поддерживать «черных котов», которые выступают в третьем по силе дивизионе.

70. «Палмейрас» (Бразилия, первая лига) – 30 520 зрителей
69. АТК (Индия, первая лига) – 30 528
68. «Брайтон» (Англия, первая лига) – 30 548
67. «Лилль» (Франция, первая лига) – 30 635
66. «Интернасьонал» (Бразилия, первая лига) – 30 668 
65. «Вулверхэмптон» (Англия, первая лига) – 31 002 
64. «Керала Бластерс» (Индия, первая лига) – 31 166
63. «Лидс» (Англия, вторая лига) – 31 275
62. «Астон Вилла» (Англия, вторая лига) – 31 440 
61. «Кардифф» (Англия, первая лига) – 31 422

Здесь половина клубов представляют Великобританию, причем «Лидс» и «Астон Вилла» сейчас обитают в Чемпионшипе, и сразу два – бывшую колонию Британской Империи, Индию. 

60. «Лестер» (Англия, первая лига) – 31 969 зрителей
59. «Урава Редс» (Япония, первая лига) – 33 281
58. «Крус Асуль» (Мексика, первая лига) – 33 567
57. «Спартак» (Россия, первая лига) – 34 226
56. «РБ Лейпциг» (Германия, первая лига) – 35 872 
55. «Персия Джакарта» (Индонезия, первая лига) – 36 286 
54. «Америка» (Мексика, первая лига) – 36 351
53. «Милан» (Италия, первая лига) – 36 491
52. «Нюрнберг» (Германия, первая лига) – 36 873 
51. «Севилья» (Испания, первая лига) – 37 454

«Спартак» в одной десятке с «Миланом» и «Севильей», в которую перешел Квинси Промес, при этом у «красно-белых» есть потенциал для роста, учитывая количество поклонников и вместимость стадиона в 45 360 зрителей. Популярный клуб недостаточно хорош в работе со своей аудиторией. 

50. «Спортинг» (Португалия, первая лига) – 38 179
49. «Монтеррей» (Мексика, первая лига) – 38 619
48. «Эвертон» (Англия, первая лига) – 38 829
47. «Сан-Паулу» (Бразилия, первая лига) – 39 447 
46. «Ювентус» (Италия, первая лига) – 39 796 
45. «Трактор Сази» (Иран, первая лига) – 40 203
44. «Челси» (Англия, первая лига) – 40 448
43. «Саундерс» (США, первая лига) – 40 584 
42. «Ривер Плейт» (Аргентина, первая лига) – 40 667
41. «Рома» (Италия, первая лига) – 40 889 зрителей

Уверен, подавляющее большинство из вас несколько секунд назад только узнали о существовании иранского клуба со звучным названием «Трактор Сази», между тем, эта команда разместилась в списке самых посещаемых клубов планеты между «Ювентусом» и «Челси». Клубам из Лондона и Турина, к слову, тесновато на своих 40-тысячных аренах, могли бы собирать более внушительную аудиторию, если бы позволяла инфраструктура.

40. «Ганновер» (Германия, первая лига) – 41 100
39. «Вердер» (Германия, первая лига) – 41 350
38. «Тигрес» (Мексика, первая лига) – 41 356
37. «Атлетик Бильбао» (Испания, первая лига) – 41 583 
36. «Валенсия» (Испания, первая лига) – 41 992 
35. «Атлетико» (Испания, первая лига) – 43 038
34. «Селтик» (Шотландия, первая лига) – 43 230
33. «Марсель» (Франция, первая лига) – 44 122 
32. «Порту» (Португалия, первая лига) – 44 211
31. «Фейеноорд» (Нидерланды, первая лига) – 45 000 зрителей

Цифры впечатляющие, но нужно отталкиваться еще и от заполняемости арен. Пустые места – это не хорошо. К примеру, «Атлетико» отгрохал стадион на 67 тысяч зрителей, а ходят на «Ванду Метрополитано» в среднем около 40 тысяч. Не факт, что рентабельно было строить такой стадион ради матчей с «Реалом» и «Барселоной».

30. «Бока Хуниорс» (Аргентина, первая лига) – 45 500
29. «Эстеглаль» (Иран, первая лига) – 45 511
28. «Айнтрахт Франкфурт» (Германия, первая лига) – 46 700
27. ПСЖ (Франция, первая лига) – 47 125 
26. «Кельн» (Германия, вторая лига) – 48 700 
25. «Боруссия Менхенгладбах» (Германия, первая лига) – 49 455
24. «Глазго Рейнджерс» (Шотландия, первая лига) – 49 601
23. «Реал Бетис» (Испания, первая лига) – 49 721 
22. «Фламенго» (Бразилия, первая лига) – 50 030
21. «Гамбург» (Германия, вторая лига) – 50 206 зрителей

У 22 клубов в мире средняя посещаемость выше 50 тысяч зрителей. «Гамбург» - самая посещаемая команда нынешнего сезона, которая выступает не в высшей лиге своего чемпионата. А вот ПСЖ, конечно же, нужна новая арена. Старенький «Парк де Пренс» не справляется с потребностями звездных парижан, готовых показывать вживую и Неймара, и Мбаппе.

20. «Лион» (Франция, первая лига) – 51 330
19. «Зенит» (Россия, первая лига) – 51 357
18. «Ньюкасл» (Англия, первая лига) – 51 807
17. «Атланта Юнайтед» (США, первая лига) – 51 826 
16. «Ливерпуль»» (Англия, первая лига) – 52 403 
15. «Аякс» (Нидерланды, первая лига) – 52 685
14. «Манчестер Сити» (Англия, первая лига) – 53 857
13. «Вест Хэм» (Англия, первая лига) – 56 912 
12. «Штутгарт» (Германия, первая лига) – 57 220
11. «Интер» (Италия, первая лига) – 57 528 зрителей

«Зенит» на 19-й строчке в списке самых посещаемых футбольных клубов планеты. Это мощно! Стадион строили долго и мучительно, но не зря: народ собирается на трибунах, больше пятидесяти тысяч на каждом матче «сине-бело-голубых», и это не предел, ведь арена «Санкт-Петербург» вмещает до 68 тысяч зрителей. 

10. «Бенфика» (Португалия, первая лига) – 57 720
9. «Арсенал» (Англия, первая лига) – 59 937
8. «Герта» (Германия, первая лига) – 60 083
7. «Тоттенхэм» (Англия, первая лига) – 60 584 
6. «Шальке»» (Германия, первая лига) – 61 571 
5. «Реал» (Испания, первая лига) – 63 505
4. «Барселона» (Испания, первая лига) – 69 580
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия, первая лига) – 74 462 
2. «Бавария» (Германия, первая лига) – 75 000
1. «Боруссия Дортмунд» (Германия, первая лига) – 79 608 зрителей

В топ-10 «Реал» с «Барселоной», три английских клуба и четыре немецких. Представители Германии выигрывают общий и индивидуальный зачет по посещаемости, на двух первых местах «Бавария» с «Боруссией», причем у них идеальная заполняемость арен. Пожалуй, стадионы на 100 тысяч тоже забивались бы в Мюнхене и Дортмунде.  

Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» планирует расширить стадион на 8 тыс. мест
18 ноября Комментарии39
Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» может задержаться до марта
17 ноября Комментарии3
«Тоттенхэм» сможет провести оставшиеся домашние матчи сезона на «Уэмбли»
11 ноября Комментарии1
«Интер» и «Милан» договорились о реконструкции «Сан-Сиро»
09 ноября Комментарии12
Статую петуха установили на крыше строящегося стадиона «Тоттенхэма»
06 ноября ФотоКомментарии48
УЕФА допустил «Уэмбли» к проведению матча Лиги чемпионов
05 ноября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails ответил renamed 1
   832 / 962
15 октября в 09:25
зато зенит первый по уголовникам в составе...
тебе просто нечем крыть. вот и уходишь от темы статьи)))
renamed 1
renamed 1
11 октября в 12:31
зато зенит первый по уголовникам в составе...
andre_can
andre_can
   611 / 962
11 октября в 07:47
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       95 / 962
    11 октября в 02:05
    зачем барсе почти 100 тысячный стадион(99787), если где-то 30 207 пустых мест остается?
    и зачем Реалу примерно 85454, если примерно 21949 мест пустых?
    M001
    M001 ответил Тарасобаня.
    10 октября в 12:16
    Причём вообще 57 место? Мне вообще пофиг на спартак
    GGGringOOO
    GGGringOOO
       685 / 962
    10 октября в 09:32
    Чего это вторая по популярности команда ржёт над первой из-за посещаемости? Может у вас в городе ещё есть 2-3 сильных клуба с историей и титулами, которые всегда готовы биться против твоей команды до конца и тем самым вызывать симпатии? Вы просто ЕДНИСТВЕННАЯ команда в своём крупном городе, с самым большим бюджетом в стране. Действительно, есть чем гордится.
    spartach091
    spartach091
       111 / 962
    10 октября в 06:15
    поплевать на кокору и 100 тыщ придет😂😂😂
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Чингачгук
       341 / 962
    10 октября в 01:19
    Им уже должно быть стыдно за такого бестыжего наследника
    Дима Головашич
    Дима Головашич ответил Михаил Славнов
       651 / 962
    09 октября в 22:47
    Ростов и Краснодар совсем немного отстали от пупсиков, скоро обойдут, популярность пупсы ввиду вечных позоров катастрофически падает.
    Да поскорее бы уже. А то всяких 56ов лишних много стало.
    DXTK
    DXTK ответил Aртем Зюзькин
       156 / 962
    09 октября в 22:41
    19-е и 57-е места, есть разница?
    Конечно есть не зря в питере закрылись все клубы Динамо Псб переехало в Сочи, а Тосно после победы в кубке прекратило свое существование, КОНКУРЕНЦИЯ, как я это называю, теперь все ходят на баклан арену, хотя за частую напилят фигурок из картона и рассадят по арене, для общей массы. А в Москве помимо Спартака есть Динамо, ЦСКА, Локомотив, Торпедо, Чертаново...... если их бы не было, Спартак был бы самым посещаемым стадионом в мире, да что там в мире в галактике.

    И пока кое-кто там до газпрома ширдоепился по низшим лигам и борясь в середине таблицы, с одним занюханым титулом в 84 года, Спартак всегда представлял россию в еврокубках в честности в лЧ.

    PS Скажем с Зенитом в Англии может сравниться Челси, которые себя считают аристократами, как я говорю с помойки, не зря питерцы украли их талисман Льва, но сейчас питерцам присвоили своего Баклана, который очень хорошо отображает суть команды и у меня даже есть предположения почему именно этот.
    DXTK
    DXTK
       156 / 962
    09 октября в 22:21
    Тоттенхэм как был так и остается самым популярным клубом Лондона. истину не купишь.
    Lukajs
    Lukajs ответил Зеленыйслоник
    09 октября в 21:57
    Ну хоть у ребят из болота повод для гордости появился.
    Интесно, когда у вас он появится, вечным позором покрытыя.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       350 / 962
    09 октября в 21:55
    Ну хоть у ребят из болота повод для гордости появился.
    Lukajs
    Lukajs
    09 октября в 20:53
    В чем вообще преуспели пупсики, а еврокубках на последнем месте, в чемпионате еле играют, без судьи никак, посещаемость позорная, зачем вообще такой клуб нужен?
    Чингачгук
    Чингачгук
       776 / 962
    09 октября в 20:51
    Даже индейцам в далекой Индейе было бы стыдно за 57-е место.
    Jantu
    Jantu
    09 октября в 20:47
    Всё начинается с 57-го места, потом ниже и ниже.
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил y6uBaHTo
       98 / 962
    09 октября в 20:37
    Сам напиши.Нашел_Ошибку.
    Шишанутый
    Шишанутый
       29 / 962
    09 октября в 20:37
    Немцы конечно хорошо ходят на футбол молодцы надо брат с них премер!

    76 строчка ошибка. Коринтианс в Германии такой команды нет. Может бразильский?
    Roger Young
    Roger Young
       390 / 962
    09 октября в 20:32
    Просто супер. Спасибо за статью
    Abverin
    Abverin ответил y6uBaHTo
       119 / 962
    09 октября в 20:22
    78. «Росарио» (Турция, первая лига) – 29 500 77. «Расинг» (Мексика, первая лига) – 29 667 76. «Коринтианс» (Германия, вторая лига) – 29 699 Тут что-то не так))) П.С. Хэштега "нашел ошибку" нет(.
    Ошибочка вышла.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       86 / 962
    09 октября в 20:18
    Понятно, что пупсикам обидно, не нужно мошейничать.
    Кирилл Суриков
    Кирилл Суриков
    09 октября в 20:12
    Пупсиков за такую посещаемость лучше расформировать, скоро у их филиалов в Туле и Красноярске будет выше.
    y6uBaHTo
    y6uBaHTo
    09 октября в 20:11
    78. «Росарио» (Турция, первая лига) – 29 500
    77. «Расинг» (Мексика, первая лига) – 29 667
    76. «Коринтианс» (Германия, вторая лига) – 29 699
    Тут что-то не так)))
    П.С. Хэштега "нашел ошибку" нет(.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       98 / 962
    09 октября в 19:58
    Ахаха.И комментарий удален!Я валяюсь))Ладно,пойду -тут соперников нет.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       98 / 962
    09 октября в 19:57
    А дизлайки-признак слабости и злости)Но это мило,эдакие фифы.Так кто из нас пупсики?Ещё и админы желтую карту дали,а ни флуда,ни кросспостинга не было.Защищаем слабых?Это благородно)
    Тарасобаня.
    Тарасобаня. ответил M001
    09 октября в 19:48
    А в этом списке учитывается вместимость стадиона?так как например у того же юаентуса не может быть посещаемость как у боруссии или Баварии
    Читать умеешь, там все четко написано, 57 место, какая там вместимость, если на пупсятню всё меньше ходят.
    Jantu
    Jantu ответил Правдин Семён
    09 октября в 19:46
    Может спросим,кто дно у Аустрии,Динамо Спб,Бней Йегуды,Андерлехта,Динамо Минск,Анжи ?Список,при желании, продолжить недолго,не короче спартаковского выйдет.А вы все прячетесь за отработанные фразы,заученные до автоматизма.Ибо нет ни фантазии,ни гордости,ни чести.Одна подлость,трусость и злость.
    Посмотри на турнирную таблицу, плохо слышно за третьим местом.
    M001
    M001
    09 октября в 19:31
    А в этом списке учитывается вместимость стадиона?так как например у того же юаентуса не может быть посещаемость как у боруссии или Баварии
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил Bajan
       98 / 962
    09 октября в 19:27
    Может спросим,кто дно у Аустрии,Динамо Спб,Бней Йегуды,Андерлехта,Динамо Минск,Анжи ?Список,при желании, продолжить недолго,не короче спартаковского выйдет.А вы все прячетесь за отработанные фразы,заученные до автоматизма.Ибо нет ни фантазии,ни гордости,ни чести.Одна подлость,трусость и злость.
    Bajan
    Bajan ответил Правдин Семён
    09 октября в 19:23
    Это бред.Математически тоже.Исходя из этой логики примеримо к этой статье-Лацио,который порвет вас в 9 матчах из 10-полное дно.
    Полное дно - это спартак, спросите у Тосно и Рапида с ПАОКом, спартак импотент в футболе, много хочет, но ничего не может.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100