«Зенит-2» сыграл вничью с «Тюменью» и другие результаты 19-го тура ФНЛ

Стали известны результаты 19-го тура ФНЛ.
«Зенит-2» — «Тюмень» 0:0
«Армавир» — «Краснодар-2» 3:3
Голы: Дышеков 37, Каюмов 51, Мирошниченко 74 — Григорян 25, Уткин 34 (пенальти), Сулейманов 90.
«Балтика» — «Мордовия» 1:0
Гол: Плиев 25.
«Факел» — «Луч» 1:1
Голы: Осипенко 33 — Хлебородов 49.
«Химки» — «Чертаново» 3:2
Голы: Алиев 19, Белоус 68, Белоус 88 — Зиньковский 30 (пенальти), Глушенков 43.
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» 0:1
Гол: Секульски 61.
«Авангард» — «Сибирь» 3:2
Голы: Земсков 4, Минаев 50, Акбашев 77 — Свежов 33, Чеботару 90+3.
«Спартак-2» — «Томь» — 1:1
Голы: Пантелеев (пенальти), 90+2 — Кухарчик 52
«Шинник» — «Сочи» — 1:1
Голы: Гелоян 67 — Померко 72
«Ротор» — «Тамбов» — 1:2
Голы: Муллин 50 — Чистяков 36, Кленкин 90.
Исходя из положения в турнирной таблице, и впечатлениям от команд, на выход в РФПЛ претендуют, и реально наверное хотят этого, только Томь и дерзкие новички из Тамбова.
Остальные неуверенно пока идут, сами не зная чего и боясь повышения - это Авангард курский, Нижний Новгород. Вторые команды Спартака и Краснодара не всчёт, им все равно противопоказано повышение.
А остальные и вовсе отстают и вряд-ли на что-то рассчитывают (Шинник, Мордовия и Сочи и др.)
Если остановиться всетаки на двух лидерах, и на их выходе в вышку, то по мне это не усиление РФПЛ. Томь молодцы конечно, стараются и возвращаются в который уже раз в элиту. Но эта команда-лифт опять потом будет страдать от безденежья и жаловаться руководству на подачки... ФК Тамбов вроде за последние два-три года из втордива проскочить хотят выше сразу (как Краснодар и Уфа), но регион этот сам по себе бедный дотационный, и наверняка в клубе пока всё держится на энтузиазме местных руководителей, а если оно поменяется?
Исходя из положения в турнирной таблице, и впечатлениям от команд, на выход в РФПЛ претендуют, и реально наверное хотят этого, только Томь и дерзкие новички из Тамбова.
Остальные неуверенно пока идут, сами не зная чего и боясь повышения - это Авангард курский, Нижний Новгород. Вторые команды Спартака и Краснодара не всчёт, им все равно противопоказано повышение.
А остальные и вовсе отстают и вряд-ли на что-то рассчитывают (Шинник, Мордовия и Сочи и др.)
Если остановиться всетаки на двух лидерах, и на их выходе в вышку, то по мне это не усиление РФПЛ. Томь молодцы конечно, стараются и возвращаются в который уже раз в элиту. Но эта команда-лифт опять потом будет страдать от безденежья и жаловаться руководству на подачки... ФК Тамбов вроде за последние два-три года из втордива проскочить хотят выше сразу (как Краснодар и Уфа), но регион этот сам по себе бедный дотационный, и наверняка в клубе пока всё держится на энтузиазме местных руководителей, а если оно поменяется?
но, конечно, если по весне не начнутся поражения от всяких Лучей у себя дома и поражений от Армавира...
но, конечно, если по весне не начнутся поражения от всяких Лучей у себя дома и поражений от Армавира...