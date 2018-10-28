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«Зенит-2» сыграл вничью с «Тюменью» и другие результаты 19-го тура ФНЛ

28 октября 2018, 19:27

Стали известны результаты 19-го тура ФНЛ.

«Зенит-2» — «Тюмень» 0:0

«Армавир» — «Краснодар-2» 3:3
Голы: Дышеков 37, Каюмов 51, Мирошниченко 74 — Григорян 25, Уткин 34 (пенальти), Сулейманов 90.

«Балтика» — «Мордовия» 1:0
Гол: Плиев 25.

«Факел» — «Луч» 1:1
Голы: Осипенко 33 — Хлебородов 49.

«Химки» — «Чертаново» 3:2
Голы: Алиев 19, Белоус 68, Белоус 88 — Зиньковский 30 (пенальти), Глушенков 43.

«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» 0:1
Гол: Секульски 61.

«Авангард» — «Сибирь» 3:2
Голы: Земсков 4, Минаев 50, Акбашев 77 — Свежов 33, Чеботару 90+3.

«Спартак-2» — «Томь» — 1:1
Голы: Пантелеев (пенальти), 90+2 — Кухарчик 52

«Шинник» — «Сочи» — 1:1
Голы: Гелоян 67 — Померко 72

«Ротор» — «Тамбов» — 1:2
Голы: Муллин 50 — Чистяков 36, Кленкин 90.

Результаты 18-го тура ФНЛ.

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Все комментарии
mat73
mat73
29 октября 2018 в 08:31
В ФНЛ отыграли 19 туров, т.е. половину чемпионата. До зимы успеют еще 5.
Исходя из положения в турнирной таблице, и впечатлениям от команд, на выход в РФПЛ претендуют, и реально наверное хотят этого, только Томь и дерзкие новички из Тамбова.
Остальные неуверенно пока идут, сами не зная чего и боясь повышения - это Авангард курский, Нижний Новгород. Вторые команды Спартака и Краснодара не всчёт, им все равно противопоказано повышение.
А остальные и вовсе отстают и вряд-ли на что-то рассчитывают (Шинник, Мордовия и Сочи и др.)
Если остановиться всетаки на двух лидерах, и на их выходе в вышку, то по мне это не усиление РФПЛ. Томь молодцы конечно, стараются и возвращаются в который уже раз в элиту. Но эта команда-лифт опять потом будет страдать от безденежья и жаловаться руководству на подачки... ФК Тамбов вроде за последние два-три года из втордива проскочить хотят выше сразу (как Краснодар и Уфа), но регион этот сам по себе бедный дотационный, и наверняка в клубе пока всё держится на энтузиазме местных руководителей, а если оно поменяется?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
29 октября 2018 в 08:18
У гойла лазурного редкий триумф
Стас Марченко
Стас Марченко ответ mat73 (раскрыть)
28 октября 2018 в 21:14
исправили
mat73
mat73
28 октября 2018 в 21:09
Не указан счёт матч Армавир-Краснодар2
ДАША Д
ДАША Д
28 октября 2018 в 20:09
Зениту-2 по спортивному принципу уже ничего не поможет, только если снимутся 5 команд.
Землянин
Землянин
28 октября 2018 в 19:15
Вот и хорошо )))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
28 октября 2018 в 18:14
жаль Нижний проиграл
нечитайло
нечитайло
28 октября 2018 в 18:09
душевно
ДСА
ДСА
28 октября 2018 в 18:08
Тамбов в Премьер-Лигу!
EAGinLE
EAGinLE
28 октября 2018 в 18:04
Тамбов молодца .
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
28 октября 2018 в 17:47
Тамбов должен выходить напрямую в премьерку
но, конечно, если по весне не начнутся поражения от всяких Лучей у себя дома и поражений от Армавира...
Bayern Best
Bayern Best
28 октября 2018 в 17:09
Жаль что Томск не победил.
ДАША Д
ДАША Д
28 октября 2018 в 17:01
Ничейный синдром какой-то.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
28 октября 2018 в 16:49
это уже первый круг закончился в первухе? Быстренько...
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