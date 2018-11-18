Ван Праг: «„Реал“ был инициатором европейской Суперлиги»

Президент Футбольной федерации Нидерландов Михаэль Ван Праг поделился мнением о возможном создании европейской Суперлиги.

Я полностью уверен, что никаких планов по созданию Суперлиги в 2021 году больше нет. На прошлой неделе меня заверили, что на данный момент нет никаких переговоров. «Бавария» была инициатором создания Суперлиги? Нет, это был «Реал».