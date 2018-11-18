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Ван Праг: «„Реал“ был инициатором европейской Суперлиги»

18 ноября 2018, 21:28

Президент Футбольной федерации Нидерландов Михаэль Ван Праг поделился мнением о возможном создании европейской Суперлиги.

Я полностью уверен, что никаких планов по созданию Суперлиги в 2021 году больше нет. На прошлой неделе меня заверили, что на данный момент нет никаких переговоров. «Бавария» была инициатором создания Суперлиги? Нет, это был «Реал».

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Все комментарии
kilot11
kilot11 ответ NOVA (раскрыть)
19 ноября 2018 в 13:45
с ЦСКАй чтоли?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
19 ноября 2018 в 09:33, ред.
Если эту самую Суперлигу и создавать, то нехай её создатели её и спонсируют, но ни в коем разе не УЕФА. При всём уважении к Великим Клубам, в последнее время клубный футбол в последнее время превратился в соревнование "у кого ... длиннее", что интереса к футболу явно не повышает. Доходит уже до того, что людям становится интереснее, кого теперь продадут дороже условного Месси и кто из топ-футболистов больше получает, чем сама игра.
И даже сама идея Суперлиги откровенно смахивает на выпендрёж денежных мешков. Так вот пусть эти самые мешки свою затею и оплачивают...
Гром 222
Гром 222 ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 ноября 2018 в 05:35
С лучшими клубами Лиги Европы)
Багров-брат
Багров-брат
19 ноября 2018 в 05:13
Чтобы деньги из дома не уходили...)))
NOVA
NOVA
19 ноября 2018 в 04:27
просто Реал хочет играть с лучшими а не абы с кем!!
Санчо Панса
Санчо Панса
19 ноября 2018 в 02:57
Ну пусть будет и так! Просто в руководство королевского клуба понимают, что мадридский Реал достоин сражаться с лучшими клубами Европы, вот и все.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 ноября 2018 в 02:08
Пустая затея. Никто на это не пойдет!!!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
19 ноября 2018 в 01:37
Кому нужна эта информация?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
19 ноября 2018 в 01:37
Не удивлюсь, если эта суперлига поначалу будет действительно интересной и финансово привлекательной, а потом просто всем надоест, после чего клубы будут вынуждены вернуться обратно в чемпионаты, даже с возможным понижением в классе.Суть разборок топ-клубов в лч в том,Что они играют крайне редко и к каждой встрече подходят во всеоружии и настрое, и матчи получаются запоминающимися и интригующими от начала и до конца.Хотя на месте глав лиг предупредил бы эти топ-клубы, что уходе их из своего национального чемпионата, они могут вернутся, но с понижением и запретом на трансферы.
Mangur
Mangur
19 ноября 2018 в 01:24
И что? Идея сама по себе хорошая.
Colchoneros
Colchoneros
19 ноября 2018 в 00:37
Реал гнилой клуб!
1 команда
1 команда
19 ноября 2018 в 00:19
Для кого эта Суперлига?
SHMEL
SHMEL
19 ноября 2018 в 00:05
Хватит уже всевозможных турниров.
Брулин
Брулин
18 ноября 2018 в 23:43
А че они скажут? Да,мы втихаря создаем суперлигу?
Antonchik
Antonchik
18 ноября 2018 в 23:13
Хотели даже спартак туда пригласить для смеха.
liverpооl2014
liverpооl2014 ответ рус фан (раскрыть)
18 ноября 2018 в 23:03, ред.
Мадридский кабинет-то понятно,что по горло в коррупции.Затем следует Федун.
Учи матчасть,юноша)
рус фан
рус фан
18 ноября 2018 в 22:56
Это Перес все купил, ну или Гинер.
liverpооl2014
liverpооl2014
18 ноября 2018 в 22:48
черкизон проявляется
цветные страницы позора не за горами)
pomor45
pomor45
18 ноября 2018 в 22:37
Напрасно, идея хорошая и полезная всем. Сильным и богатым тем, что они организуют лигу равных и увеличат сборы за счёт состоятельных болельщиков.. Остальные, освободившись от мешков, выиграют тем, что тоже будут в лиге равных, тех что победнее, - в результате возрастёт конкуренция и появится интерес тех болельщиков, которым надоело вечное глобальное преимущество денежных мешков и они просто утратили интерес к матчам, которые их бедная команда просто не в состоянии выиграть: разве что, кроме редких случаев полного провала мешков. Футбол поделится на два мира - бедных и богатых - как это и есть в реальном мире.
ABir
ABir
18 ноября 2018 в 22:23
Для начала в Испании надо провести эксперимент
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября 2018 в 22:19
Бестолково как то все...
dzvinka
dzvinka
18 ноября 2018 в 22:17
да конечно же два испанских мешка, чья лига скатывается, благодаря им же. большая половина клубов в примере на грани банкротства, сегунда вообще на подачках живет. А два мешка выдаивают все для себя)).
АПЛ и Италии эта лига нафиг не нада.
311
311
18 ноября 2018 в 22:02
А все думали, что Федун!)
Работник мадридского цирка
Работник мадридского цирка
18 ноября 2018 в 21:53
Просто нам скучно стало в ЛЧ без конкурентов
Ахад
Ахад
18 ноября 2018 в 21:52
перес сделает из суперлиги станок по штампованию кубков сильнейших...с уефа уже не прокатытвает)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 ноября 2018 в 21:46
Нужно закрыть эту тему.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
18 ноября 2018 в 21:41
Теперь мы знаем, где зараза засела. В Мадриде...
DoctorDrobovik
DoctorDrobovik
18 ноября 2018 в 21:39
Реал-король мира!!!!
Bayern Best
Bayern Best
18 ноября 2018 в 21:36
Так пусть сами там и играют.
RMUKMU
RMUKMU
18 ноября 2018 в 21:36
Какой наивный президент у KNVB.
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