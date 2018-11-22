Аленичев: «Нет посторонних факторов, влияющих на подготовку „Енисея“»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил с заявлением перед матчем 15-го тура РПЛ против «Динамо».

Ранее Аленичев был задержан сотрудниками красноярской ДПС . По данным СМИ , тренер находился в нетрезвом состоянии. После этого Аленичев заявил, что таким образом его пытаются убрать из клуба.

Впереди у команды три важных матча. Подготовка к ним проходит в штатном режиме. Нет никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку команды. Это наиважнейшая задача на сегодня — набор максимального количества очков.

Взаимодействие с руководством клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся.

Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков!