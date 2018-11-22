Котов: «В России приучишь людей к бесплатному, они потом только этого ждут»

Бывший спортивный директор «Балтики» Кирилл Котов рассказал о посещаемости на матчах ФНЛ .

Да просто есть такие города, в которых билеты раздавали бесплатно. Не раз об этом читал и слышал. Об этом все говорят. После ЧМ Лепсая ездил на совещание по стадионам в Минспорта. Его спросили: «Почему к вам ходит так мало людей?». Он отвечает: «Мы просто все билеты продаем». В ответ слышит: «Да ладно?! А мы только полторы тысячи билетов продаем». Кажется, это был человек из Саранска. Ну и смысл писать, что посещаемость 22 тысячи? В России вообще с этим сложно, приучишь людей к бесплатному, они потом только этого ждут.