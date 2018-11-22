Нигматуллин: «Думаю, в зимней паузе „Спартак“ начнёт с чистого листа»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал возвращение вратаря московского клуба Александра Селихова к тренировкам после травмы ахилла.

Во-первых, поздравляю Селихова с тем, что он приступил к тренировкам. Но одно дело – вернуться к тренировкам, а другое – в основной состав. Должно пройти определённое время, так что вряд ли Александр сыграет. Сейчас Селихов находится не в таком игровом режиме, чтобы ставить его в стартовый состав. Может быть, что Кононов и его тренерский штаб думают по-другому.



Думаю, в зимней паузе «Спартак» начнёт с чистого листа, там все будут в равных условиях. Я предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров.