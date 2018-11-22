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Рейнгольд: «Кутепов постоянно смотрит в задницу соперника»

сегодня, 16:09

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о кадровых проблемах «красно-белых» в оборонительной линии.

Что касается центральной зоны защиты, то, по-моему, Кутепову в старте делать нечего. Кутепов – это человек, который не умеет читать игру. Когда смотрю на его игру, то у меня слёзы на глазах, он постоянно смотрит в задницу соперника, так нельзя играть.

Остаются Боккетти и Джикия. Георгий сдаёт, если внимательно посмотреть его последние игры за сборную. Может, травма крестообразных связок сказывается на его форме, и он боится вступать в борьбу, но он сбавил прилично. Боккетти – это человек в возрасте, но у него есть одно качество, которого нет у остальных. Он – боец, но не умеет менять ритм игры.

Ранее Рейнгольд прокомментировал новость, в которой сообщалось, что «Спартак» намерен расстаться зимой с нападающим Луисом Адриано.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   243 / 783
сегодня в 16:43
Илья в детстве любил смотреть в колейдоскоп )))
Faustello
Faustello
   243 / 783
сегодня в 16:41
Можно не стараться, на этот раз старика по троллингу никто не переплюнет )))
Рейнгольд: «Кутепов постоянно смотрит в задницу соперника» Точка ))
самуил кац 1
самуил кац 1
   83 / 783
сегодня в 16:41
Так спартаковская школа, дед, куда же ему еще смотреть, как не в задницу ?
FERIS
FERIS
   171 / 783
сегодня в 16:40
Дед поосто улыбнул)
quinn-se
quinn-se
   66 / 783
сегодня в 16:36
Не защитник, а дно, из-за него кучу матчей проиграли, и Комбаров такой-же.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 16:33
Кутя продукт спартаковского духа, там все друг другу в задницу смотрят, тут со стариком не поспоришь.
legendsofsails
legendsofsails
   533 / 783
сегодня в 16:25
Клоун Рейнгольд снова на манеже. Как обычно - его юмор ниже пояса.
Sully
Sully ответил spartach091
   60 / 783
сегодня в 16:24
Орлов сам тебе рассказывал как он в бане был с зенитовцами?
    Гавроша
    Гавроша
       31 / 783
    сегодня в 16:23
    Рейнгольд рассказывает новости из тарасовской бани?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
       454 / 783
    сегодня в 16:22
    Кутепов показывал бездарный футбол в последних матчах, потому что засматривался на мужские задницы. Понятно!
    311
    311
       75 / 783
    сегодня в 16:21
    Может всё-таки "на задницу"? Или Кутя практикует проктологию?)
    spartach091
    spartach091 ответил Sully
       401 / 783
    сегодня в 16:20
    Орлов сам тебе рассказывал как он в бане был с зенитовцами?
    spartach091
    spartach091
       401 / 783
    сегодня в 16:19
    Ору с деда😂😂😂
    Sully
    Sully
       60 / 783
    сегодня в 16:16
    даже Альцгеймер знает что все там нетрадиционные))))))))))) в бане не насмотрятся на 63, так на поле еще!
    Sully
    Sully
       60 / 783
    сегодня в 16:15
    ахахаха
    SHOW MUST GO ON!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       42 / 783
    сегодня в 16:13
    А куда по мнению Рейнгольда лучше смотреть Кутепову ?Может ему эта зона больше нравится
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       109 / 783
    сегодня в 16:13
    Кутепов лишний в "Спартаке".
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