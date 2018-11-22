Рейнгольд: «Кутепов постоянно смотрит в задницу соперника»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о кадровых проблемах «красно-белых» в оборонительной линии.

Что касается центральной зоны защиты, то, по-моему, Кутепову в старте делать нечего. Кутепов – это человек, который не умеет читать игру. Когда смотрю на его игру, то у меня слёзы на глазах, он постоянно смотрит в задницу соперника, так нельзя играть.



Остаются Боккетти и Джикия. Георгий сдаёт, если внимательно посмотреть его последние игры за сборную. Может, травма крестообразных связок сказывается на его форме, и он боится вступать в борьбу, но он сбавил прилично. Боккетти – это человек в возрасте, но у него есть одно качество, которого нет у остальных. Он – боец, но не умеет менять ритм игры.