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Рейнгольд: «Жалко Адриано, игрок-то он хороший»

сегодня, 15:27

Бывший футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал новость, в которой сообщалось, что «Спартак» намерен расстаться зимой с нападающим Луисом Адриано.

Жалко Адриано, игрок-то он хороший. Если он в порядке, то приносит много пользы. Он знает свой потолок, наверное, придётся расстаться. Скорее всего, переговоры велись с ним, хотели сделать меньше зарплату по контракту, а человек не хочет. Возможно, есть место, куда он может уйти. Он в каком-то интервью сказал, что готов играть где угодно, даже против «Спартака», лишь бы кормить свою семью. Они приезжают к нам на заработки. 

Что касается Ханни, то это игрок среднего уровня, «Спартак» ошибся в его покупке.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   31 / 783
сегодня в 16:21
Рейнгольд проговорился - играют не за спартак, а за деньги!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   46 / 783
сегодня в 16:03
Валера, да ему уже столько почти лет как и тебе, и наигрался он уже в футбол. Хватит.))
1 команда
1 команда
   73 / 783
сегодня в 15:50
Играть против спартака мечтают все пупсики, это болото их развратило.
cska plus
cska plus ответил Adepta
   1 / 783
сегодня в 15:49
Лицемерие Рейнгольда не имеет границ.
Это называется спартаковский дух.
Adepta
Adepta
   44 / 783
сегодня в 15:45
Лицемерие Рейнгольда не имеет границ.
Abordage
Abordage
   33 / 783
сегодня в 15:42
Лень искать гневные обвинения со стороны Рейнгольда в адрес Луиски в неумении играть.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 15:41
Жалко старикп, совсем плохо ему.
Багров-брат
Багров-брат ответил Brigar
   158 / 783
сегодня в 15:40
Во дед дает, забыл как разносил его.
Дед Валериан так быстро меняет мнение, как меняются слои деменции...)))
Brigar
Brigar
   25 / 783
сегодня в 15:35
Во дед дает, забыл как разносил его.
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