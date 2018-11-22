Рейнгольд: «Жалко Адриано, игрок-то он хороший»

Бывший футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал новость, в которой сообщалось, что «Спартак» намерен расстаться зимой с нападающим Луисом Адриано.

Жалко Адриано, игрок-то он хороший. Если он в порядке, то приносит много пользы. Он знает свой потолок, наверное, придётся расстаться. Скорее всего, переговоры велись с ним, хотели сделать меньше зарплату по контракту, а человек не хочет. Возможно, есть место, куда он может уйти. Он в каком-то интервью сказал, что готов играть где угодно, даже против «Спартака», лишь бы кормить свою семью. Они приезжают к нам на заработки.



Что касается Ханни, то это игрок среднего уровня, «Спартак» ошибся в его покупке.