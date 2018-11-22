Кафу назвал трех лучших правых защитников мира

вчера, 22:39

Бывший защитник «Ромы» и «Милана» Кафу назвал лучших, по его мнению, правых защитников мира на данный момент.

На мой взгляд, сейчас лучшими правыми защитниками являются Даниэль Алвес, Даниэль Карвахаль и Данило. Стиль Алвеса, наверное, больше всего похож на мой.

Отметим, что Данило пока ни разу не появлялся в стартовом составе «Манчестер Сити» в этом сезоне, вместо него играет Кайл Уокер. В последнее время бразильца мучили травмы.