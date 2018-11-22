Кафу назвал трех лучших правых защитников мира

Бывший защитник «Ромы» и «Милана» Кафу назвал лучших, по его мнению, правых защитников мира на данный момент.
На мой взгляд, сейчас лучшими правыми защитниками являются Даниэль Алвес, Даниэль Карвахаль и Данило.
Стиль Алвеса, наверное, больше всего похож на мой.
Отметим, что Данило пока ни разу не появлялся в стартовом составе «Манчестер Сити» в этом сезоне, вместо него играет Кайл Уокер. В последнее время бразильца мучили травмы.
Данило не играет.
Карвахаль хорош.
У Одриасолы всё ещё многое впереди.
Данило не играет.
Карвахаль хорош.
У Одриасолы всё ещё многое впереди.