Анчелотти: «Если „Наполи“ что-нибудь выиграет, я обязательно спою»

Рулевой «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о президенте клуба и сообщил, что верит в чемпионство команды.
О президенте клуба Аурелио Де Лаурентисе
С ним спорить еще не приходилось, не было даже длинных дискуссий. Нам всегда удавалось обо всём договориться. Между нами есть взаимное уважение, это точно.
О победе в чемпионате Италии
Скудетто - мечта, а не утопия, ведь утопии достичь невозможно.
О том, как будет праздновать завоевание трофеев
Если мы что-нибудь выиграем, я обязательно спою. Пение - моя вторая страсть после футбола, так что я без проблем пою вместе с командой.
Об игроках, с которыми трудно работать
В команде у нас нет проблем с дисциплиной. В любом коллективе есть человек, который витает в мечтах, но я пока такого не нашел. Самая большая моя боль - это Мариу Руй!
Напомним, Анчелотти возглавил «Наполи» в мае.
А что не так с Руем? Надеюсь на продажу?
А что не так с Руем? Надеюсь на продажу?