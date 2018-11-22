Анчелотти: «Если „Наполи“ что-нибудь выиграет, я обязательно спою»

вчера, 23:14

Рулевой «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о президенте клуба и сообщил, что верит в чемпионство команды.

О президенте клуба Аурелио Де Лаурентисе

С ним спорить еще не приходилось, не было даже длинных дискуссий. Нам всегда удавалось обо всём договориться. Между нами есть взаимное уважение, это точно.

О победе в чемпионате Италии

Скудетто - мечта, а не утопия, ведь утопии достичь невозможно.

О том, как будет праздновать завоевание трофеев

Если мы что-нибудь выиграем, я обязательно спою. Пение - моя вторая страсть после футбола, так что я без проблем пою вместе с командой.

Об игроках, с которыми трудно работать

В команде у нас нет проблем с дисциплиной. В любом коллективе есть человек, который витает в мечтах, но я пока такого не нашел. Самая большая моя боль - это Мариу Руй!

Напомним, Анчелотти возглавил «Наполи» в мае.