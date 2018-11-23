Маммана: «Тяжеловато морально видеть снег ежедневно в течение полугода»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о своей жизни в России.
Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут всё равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут 5-6 месяцев видишь его ежедневно. Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт.
Мы ещё не всё знаем в городе, само собой. Но в курсе, где расположены основные места, и всех друзей и родных с удовольствием знакомим с этим городом. Недавно приезжала моя сестра, я показывал ей Санкт-Петербург и наш стадион, который поражает всех, кто его видит. Мы всегда готовы показать город, который с первого дня сразил нас своей красотой.
Аргентинец перебрался в «Зенит» в июле 2017 года.
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Она в обморок от запахов не упала?
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Она в обморок от запахов не упала?
Сейчас ФК Зенит отсутствует как клуб. Это сейчас фк цска Санкт-Петербург. Полный филиал хинера. И ленорыч туда снежок прислал.
Только Спартак способен победить этот конгломерат зла.
Сейчас ФК Зенит отсутствует как клуб. Это сейчас фк цска Санкт-Петербург. Полный филиал хинера. И ленорыч туда снежок прислал.
Только Спартак способен победить этот конгломерат зла.
Ерёму Спартак еле откачал
У маманаса снег полгода лежит
цска команда наркоманов((((((
Ерёму Спартак еле откачал
У маманаса снег полгода лежит
цска команда наркоманов((((((