Маммана: «Тяжеловато морально видеть снег ежедневно в течение полугода»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о своей жизни в России.

Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут всё равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут 5-6 месяцев видишь его ежедневно. Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт.

Мы ещё не всё знаем в городе, само собой. Но в курсе, где расположены основные места, и всех друзей и родных с удовольствием знакомим с этим городом. Недавно приезжала моя сестра, я показывал ей Санкт-Петербург и наш стадион, который поражает всех, кто его видит. Мы всегда готовы показать город, который с первого дня сразил нас своей красотой.