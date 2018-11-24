«Валенсия» без Черышева уверенно обыграла «Райо Вальекано»

«Валенсия» одержала победу над «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Райо Вальекано» 3:0 (1:0)
Голы: Мина 35, Мина 61, Гамейро 76
«Валенсия»: Нето, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Солер (Везу 81), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес 72), Родриго, Мина (Гамейро 67)
Главный тренер: Марселино.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Адвинкула, Гальвез, Амат, Морено, Комесанья, Эмбарба (Гарсия 53), Трехо (Алекс Алегриа 73), Имбула, Посо (Бебе 58), де Томас
Главный тренер: Мичел.
Предупреждения: Адвинкула 22, Диахаби 28, Комесанья 41, Гальвез 51, Солер 74, Адвинкула 87
Удаление: Адвинкула 87
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