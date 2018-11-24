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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 80’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 75’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 1’  Кан 0:0  Монако 2.92 3.32 2.44
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«Валенсия» без Черышева уверенно обыграла «Райо Вальекано»

сегодня, 20:12
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Валенсия» одержала победу над «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Райо Вальекано» 3:0 (1:0)
Голы: Мина 35, Мина 61, Гамейро 76

«Валенсия»: Нето, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Солер (Везу 81), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес 72), Родриго, Мина (Гамейро 67)
Главный тренер: Марселино.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Адвинкула, Гальвез, Амат, Морено, Комесанья, Эмбарба (Гарсия 53), Трехо (Алекс Алегриа 73), Имбула, Посо (Бебе 58), де Томас
Главный тренер: Мичел.

Предупреждения: Адвинкула 22, Диахаби 28, Комесанья 41, Гальвез 51, Солер 74, Адвинкула 87

Удаление: Адвинкула 87

Ранее «Реал» крупно уступил «Эйбару».

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   478 / 785
сегодня в 20:40
так написали будто он ключевой игрок и без него прям ваще не как мышам.
кто вообще составляет заголовки?
лавочник этот черныш и не более.
нечитайло
нечитайло
   323 / 785
сегодня в 20:22
похвально
Adepta
Adepta
   71 / 785
сегодня в 20:14
Валенсию с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   37 / 785
сегодня в 20:13
Райо оказался не готов к Ла Лиге пусть возвращается в Сегунду вместе с Хуеской.
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