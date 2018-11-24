«Ливерпуль» крупно победил в Уотфорде

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 72’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» крупно победил в Уотфорде

сегодня, 19:56
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В рамках 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал гостевую победу.

Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роуд»

«Уотфорд» - «Ливерпуль» 0:3 (0:0)
Голы: Салах 67, Александер-Арнольд 76, Роберто Фирмино 89

«Уотфорд»: Фостер, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Масина, Дюкуре, Капу, Хьюз (Грей 75), Перейра, Деулофеу (Исаак 57), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Шакири (Милнер 74), Роберто Фирмино (Матип 90+2), Мане, Салах (Фабиньо 86)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Хендерсон 60, Хендерсон 82

Удаление: Хендерсон 82

Судья: Мосс Джонатан.

В прошлом туре «Ливерпуль» победил «Фулхэм».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил гол
Сегодня, 21:56 ВидеоКомментарии9
ПСЖ благодаря голу Кавани обыграл «Тулузу»
Сегодня, 20:53 ВидеоКомментарии3
«Рубин» сыграл вничью с «Анжи»
Сегодня, 20:52 Комментарии25
«Валенсия» без Черышева уверенно обыграла «Райо Вальекано»
Сегодня, 20:12 ВидеоКомментарии5
МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»
Сегодня, 19:54 Комментарии43
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
Сегодня, 19:50 ВидеоКомментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abordage
Abordage
   56 / 785
сегодня в 21:15
Красивая победа Ливерпуля!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   107 / 785
сегодня в 21:14
Машина Клоппа.
Муслим90
Муслим90
сегодня в 20:56
Тяжелая игра...погоня продолжается
dzvinka
dzvinka
   36 / 785
сегодня в 20:53
уверенная победа, идем дальше, на Париж!
Правдин Семён
Правдин Семён
   117 / 785
сегодня в 20:44
В порядке Ливерпуль. Надрать зад ПСЖ -и все будет тип-топ.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   135 / 785
сегодня в 20:29
Гомес классно бросает ауты, Трент- штрафные. Ай да Клопп, ай да молодец!!
Гус Пойет
Гус Пойет
   28 / 785
сегодня в 20:29
Мощно
Derby County
Derby County
   218 / 785
сегодня в 20:17
Ливерпуль на ходу!
vistory
vistory
   24 / 785
сегодня в 20:10
Ливерпуль играл как со спартаком, только вот Уотфорд куда солиднее спартака.
ndedov
ndedov
   189 / 785
сегодня в 20:07
Молодцы какие.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   135 / 785
сегодня в 20:03
Молодцы парни. "Сдувшийся" Салах забивает Уотфорду на выезде, а всякие Марсьяли, Лукаки, Санчесы не могут забить Пэласу на траффорде, вуахахаха
Limp Bizkit
Limp Bizkit
   562 / 785
сегодня в 20:02
Мощя)
Brigar
Brigar
   19 / 785
сегодня в 20:01
Ливерпуль с победой!
MrAnfielD
MrAnfielD
   318 / 785
сегодня в 19:59
Отличный результат! Особенно на фоне того что челси или тотен потеряют очки! Бобби красавчег во всех треех голах поучавствовал! Игрок матча!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   83 / 785
сегодня в 19:58
Всех красных спобедой на классе!
YNWA
YNWA
   236 / 785
сегодня в 19:58
Всех красных с разгромной победой!!!
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB
   302 / 785
сегодня в 19:58
Красные снова на высоте, погоня за горожанами продолжается, общипанным курам и 77манкам сегодня не до сна будет))
Георгий Додонов
Георгий Додонов
   169 / 785
сегодня в 19:58
Красавцы.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   79 / 785
сегодня в 19:56
Тяжелый выезд. Отличная победа. "Игрок одного сезона" опять тащит команду, затыкая хейтерят. Алиссона с сухарем.
С победой наших, сопереживающих, равнодушных и хейтеров!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100