«Ливерпуль» крупно победил в Уотфорде

В рамках 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал гостевую победу.
Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роуд»
«Уотфорд» - «Ливерпуль» 0:3 (0:0)
Голы: Салах 67, Александер-Арнольд 76, Роберто Фирмино 89
«Уотфорд»: Фостер, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Масина, Дюкуре, Капу, Хьюз (Грей 75), Перейра, Деулофеу (Исаак 57), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Шакири (Милнер 74), Роберто Фирмино (Матип 90+2), Мане, Салах (Фабиньо 86)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Хендерсон 60, Хендерсон 82
Удаление: Хендерсон 82
Судья: Мосс Джонатан.
В прошлом туре «Ливерпуль» победил «Фулхэм».
С победой наших, сопереживающих, равнодушных и хейтеров!
С победой наших, сопереживающих, равнодушных и хейтеров!