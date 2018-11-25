Шейдаев: «Пенальти был, всё отчетливо видно на повторе»

Форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями после матча с московским «Спартаком».

О том, что впервые выйду в стартовом составе «Крыльев», узнал за пару дней до игры. Волновался, конечно. Но оно сразу ушло после стартового свистка – полностью отдался поединку. Пенальти был, всё отчетливо видно на повторе. Что тут скажешь... Сегодня было много несправедливости в матче. Впрочем, судьи тоже люди и могут ошибаться.