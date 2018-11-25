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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Шейдаев: «Пенальти был, всё отчетливо видно на повторе»

сегодня, 20:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями после матча с московским «Спартаком».

О том, что впервые выйду в стартовом составе «Крыльев», узнал за пару дней до игры. Волновался, конечно. Но оно сразу ушло после стартового свистка – полностью отдался поединку. Пенальти был, всё отчетливо видно на повторе. Что тут скажешь... Сегодня было много несправедливости в матче. Впрочем, судьи тоже люди и могут ошибаться.

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Все комментарии
Чист
Чист
   381 / 873
сегодня в 22:14
Задача попасть в Лигу чепионов - а что с таким судейством можно конечно - но не понятно для чего там ведь свои судьи
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   313 / 873
сегодня в 22:09
А бакланы больше всех истерят
Faustello
Faustello
   6 / 873
сегодня в 22:06
Гы гы гы
Чердак в своём продажном обзоре даже не заикнулся о судействе Москалева!!!!
Лиговский
Лиговский ответил Литейный 4
   192 / 873
сегодня в 22:05
Не один, а 2 пенальти не поставил, купленный судейка. Гыгыгы
Два пенальти и один угловой москалев якобы не увидел.
счет 7-0
счет 7-0
   48 / 873
сегодня в 22:01
Не видели пенальти только в тарасовке и растове, а так везде видели.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 873
сегодня в 22:01
Не один, а 2 пенальти не поставил, купленный судейка. Гыгыгы
Dominators
Dominators ответил Faustello
   364 / 873
сегодня в 21:52
Егоров смеётся сейчас в обнимку с Москалёвым ))
Москалев ,это тот самый ,что судил Зенит -Ростов 3-2 в 16 .Он еще после той игры за газ не платит .Теперь думаю не будет платить за бензин .Ну а Егорову грех не смеяться ,с такими то зубами .
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Лакшери
сегодня в 21:51
капец , вот включить этот повтор на экране и тыкать рожей москалева , разбать ему в фарш морду чтоб запомнил навсегда ! Просто смешно , как не увидеть ? Даже углового не дал , вокруг идиоты ...
Вы о чем? Человек уже за премиальными пошел...
Fleischjager
Fleischjager
   332 / 873
сегодня в 21:21
    Лакшери
    Лакшери
       147 / 873
    сегодня в 21:18
    капец , вот включить этот повтор на экране и тыкать рожей москалева , разбать ему в фарш морду чтоб запомнил навсегда ! Просто смешно , как не увидеть ? Даже углового не дал , вокруг идиоты ...
    MALOVAR
    MALOVAR
       4 / 873
    сегодня в 21:14
    смешно сегодня с обиженных= слабых
    parallels
    parallels
       5 / 873
    сегодня в 21:08
      Faustello
      Faustello
         6 / 873
      сегодня в 21:04
      Егоров смеётся сейчас в обнимку с Москалёвым ))
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