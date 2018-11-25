Вартапетов: «Определимся с диагнозом Зобнина в течение двух дней»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме полузащитника Романа Зобнина, которую тот получил в игре против «Крыльев Советов».

У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава. Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней. Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенёс операцию по поводу пластики крестообразной связки. Подозрений на серьёзное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождёмся результатов обследования.