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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет первый тайм, 7’  Зенит 0:0  Ростов 1.77 3.48 5.00
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Вартапетов: «Определимся с диагнозом Зобнина в течение двух дней»

сегодня, 18:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме полузащитника Романа Зобнина, которую тот получил в игре против «Крыльев Советов».

У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава. Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней. Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенёс операцию по поводу пластики крестообразной связки. Подозрений на серьёзное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождёмся результатов обследования.

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