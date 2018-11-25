Мусаев: «Соперник выглядел лучше нас в первые 30 минут»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в рамках 15-го тура РПЛ .

Мы сами себе усложнили стартовый отрезок. Играли неорганизованно, недисциплинированно, хотели сыграть на классе, и соперник выглядел лучше нас в первые 30 минут. Матч после игр сборных — это всегда сложно. У каждого своя модель, своя схема, все приезжают после длительных перелётов. После этих 30 минут мы заиграли в яркий футбол, атакующий.

В перерыве поговорили на повышенных тонах. Сказал ребятам, что именно не устраивало. Думаю, зрители и телезрители получили огромное удовольствие от второго тайма. Все голы на загляденье, и так нужно играть все 90 минут.