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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Идет первый тайм, 42’  Лацио 0:0  Милан 1.74 3.94 4.45
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет второй тайм, 82’  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Мусаев: «Соперник выглядел лучше нас в первые 30 минут»

сегодня, 19:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев  прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в рамках 15-го тура РПЛ.

Мы сами себе усложнили стартовый отрезок. Играли неорганизованно, недисциплинированно, хотели сыграть на классе, и соперник выглядел лучше нас в первые 30 минут. Матч после игр сборных — это всегда сложно. У каждого своя модель, своя схема, все приезжают после длительных перелётов. После этих 30 минут мы заиграли в яркий футбол, атакующий.

В перерыве поговорили на повышенных тонах. Сказал ребятам, что именно не устраивало. Думаю, зрители и телезрители получили огромное удовольствие от второго тайма. Все голы на загляденье, и так нужно играть все 90 минут.

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Все комментарии
Antonchik
Antonchik
   71 / 852
сегодня в 20:07
На большее соперника не хватило.
cska plus
cska plus
   1 / 852
сегодня в 20:03
Настоящий тренер, честное признание красит человека.
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 852
сегодня в 19:35
В итоге легкая победа.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   152 / 852
сегодня в 19:17
Выглядел не значит был.
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