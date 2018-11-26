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Димитров: «У „Локо“ игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны»

сегодня, 09:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Локо» играет в защитный футбол? Каждая игра, которую я у них смотрел, говорит об обратном. У них игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны. Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите? 

Гол Кулакова в ворота «Локомотива» и вправду похож на тот, что забил Павар на ЧМ-2018 Аргентине. Шутили в раздевалке по этому поводу. Он не переживал из-за того, что не получалось забить в России несколько лет. Всё же его задача как защитника — защищать свои ворота.

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сегодня в 09:34
Локомотив и в нападении не всегда блещет.
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