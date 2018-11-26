Димитров: «У „Локо“ игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ .

«Локо» играет в защитный футбол? Каждая игра, которую я у них смотрел, говорит об обратном. У них игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны. Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?